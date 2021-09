Bull 5/ Anticipazioni episodi oggi, 24 settembre: padre e figlio legati a doppio filo

Bull 5, anticipazioni episodi oggi, 24 settembre

Bull 5 torna in onda su Rai2 anche oggi, 24 settembre, con un doppio episodio dal titolo Verità e riconciliazione e, subito dopo, Prova contraria, in cui capiremo a che punto sono i legami personali tra i personaggi ma, soprattutto, avremo un doppio caso da risolvere. Ad aprire le danze sarà l’episodio che ci riporta alle origini della TAC, indietro nel tempo di oltre tredici anni, a quando il detective Kaminsky arrestò Arthur Craddick per l’omicidio di uno spacciatore e del figlio, un bambino appena nato. All’epoca Bull era uno psicologo forense e fu chiamato a confutare la testimonianza dell’ultimo testimone oculare che incastrò l’uomo ma senza molto successo. Arthur venne condannato a 25 anni. Proprio in seguito a quanto è accaduto, il protagonista dell’amata serie di Rai2, ha dato vita alla TAC e, come primo membro, chiamò Marissa.

Bull 5, un doppio caso di ingiustizia legherà padre e figlio a Bull?

Prende il via da qui il doppio episodio di Bull 5 che poi continuerà raccontando i giorni nostri quando proprio Arthur, intenzionato ad avere una revisione del processo, decide di rivolgersi a Bull. In loro soccorso questa volta arriva un boss della mala, Kiril Sidorenko che, in fin di vita a causa di un cancro, ha confessato di non essere mai riuscito a superare l’omicidio del bambino di Kovolchuk rivelando qualche dettaglio in più. Il secondo episodio continua sulla falsa riga del precedente quando a finire in manette è proprio Leo, figlio di Arthur, per l’omicidio del detective Kaminsky. Alcuni testimoni lo hanno sentito minacciare il detective e le sue impronte sono state ritrovate sulla macchina della vittima, toccherà a Bull salvarlo? La risposta arriverà solo questa sera quando la serie tornerà in onda in coppia con NCIS 18.

