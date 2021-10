Bull 5/ Anticipazioni episodio oggi, 1 ottobre: un suicidio cambia tutto

Bull 5, anticipazioni episodio oggi, 1 ottobre

La legge della giungla è il titolo dell’episodio di Bull 5 in onda oggi, 1 ottobre, su Rai2. La serie tv torna in coppia con il penultimo episodio di NCIS 18 e porterà tutti ad un funerale. In seguito ad un suicidio il nostro amato protagonista con il volto di Michael Wheatherly si troverà ad affrontare un nuovo caso che terrà i fan incollati allo schermo a partire dalle 21.50 circa. Questa volta, a differenza di quanto è successo la scorsa settimana, la serie andrà in onda con un singolo episodio dal titolo La legge della giungla in cui Holly Kerrigan (Alexa Mareka) spara a Roger Navarre (Douglas Everett Davis), uccidendolo. Non contenta, dopo l’omicidio, punta l’arma verso se stessa ma viene fermata in tempo da uno dei partecipanti al funerale di una giovane donna morta suicida.

Fino all'ultimo battito, anticipazioni terza puntata/ Diego rischia di esplodere

Un suicidio sconvolge tutti?

Prende il via da qui il nuovo episodio di Bull 5 che ci porterà alla scoperta della vita dei protagonisti del nuovo caso a cominciare da Navarre, un ricco filantropo. Perché Holly avrebbe voluto ucciderlo? La TAC viene chiamata in causa per prendere le difese della donna grazie ad un’associazione in difesa delle donne di Manhattan. Al centro delle indagini non c’è solo l’omicidio ma anche quello che possiamo definire un cold case visto che la vittima si era approfittata di Holly quando era un’adolescente. Bull e Benny iniziano a parlare con lei per mettere insieme i pezzi di quello che è successo ma lei continua ad insistere nel volersi dichiarare colpevole e non intende avvalersi della sua consulenza, poi, però decide di aprirsi e racconta la sua storia. Navarre non era solo un filantropo ma anche un predatore sessuale e le sue vittime preferite erano ragazzine tra i 14 e i 16 anni, sarà vero? Come dimostrarlo?

LEGGI ANCHE:

Fino all'ultimo battito/ Diretta e anticipazioni 30 settembre: Rocco aiuta Elena ma…Giuseppe Zeno "Video alla mia famiglia per vederli ai giornali"/ "Alcuni passanti..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA