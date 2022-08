Bull 6, anticipazioni 14 agosto/ La figlia di Bull è stata rapita

Bull 6, anticipazioni 14 agosto, la figlia di Bull è scomparsa: chi l’ha rapita?

Anche questa sera, su Raidue, torna Bull 6 con una nuova puntata. Nello specifico, stando alle anticipazioni della serie tv, sarà trasmesso l’episodio 6×01, intitolato Scomparsa e che coinvolgerà direttamente uno dei protagonisti della fiction. Nella puntata in onda questa sera, domenica 14 agosto, dunque Bull e il suo team TAC dovranno fare squadra e cercare di sfruttare tutta l’esperienza sul campo ottenuta questi anni per rintracciare la figlia di Bull, che è scomparsa ed è in gravissimo pericolo. In tutto questo la polizia non è stata nemmeno avvisata e i pericoli incombono per la giovane e per tutto il gruppo guidato dal protagonista.

Bull 6, i timori di Bull sul rapimento della figlia riguardano il passato

Le ricerche della figlia di Bull proseguono tra luci e ombre nella nuova puntata. Le anticipazioni rivelano che il nostro protagonista, mentre lavora per identificare con esattezza il profilo psicologico più importante della sua vita, comincia a temere che il rapitore possa in qualche modo essere ricollegato al suo passato. Sarà così o si tratterà solo di un’intuizione fuorviante? Nel cast di questa stagione ritroviamo Michael Weatherly nel Dr. Jason Bull; Geneva Carr invece è Marissa Morgan; Christopher Jackson è Chester “Chunk” Palmer; Jaime Lee Kirchner è Danielle “Danny” James; MacKenzie Meehan è Taylor Rentzel; Yara Martinez è Isabella “Izzy” Colón.

