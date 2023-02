Bungaro, chi è/ La lunga collaborazione con Fiorella Mannoia, la figlia Giulia

Bungaro, chi è il cantautore pugliese

Bungaro sarà ospite di Serena Bortone nella puntata di oggi, giovedì 16 febbraio, di Oggi è un altro giorno. Antonio Calò, vero nome di Bungaro, è nato a Brindisi il 23 maggio 1964. “Siamo tutti musicisti in famiglia, c’è tanta musica, siamo cresciuti nell’armonia e nella semplicità. La mia famiglia ci ha insegnato questo. Sono molto contento di essere cresciuto nella mia Puglia”, ha raccontato l’artista in una puntata di Dedicato, programma condotto da Serena Autieri su Rai 1.

Autore per diversi artisti italiani e non e cantautore, nel 1988 ha esordito al Festival di Sanremo con il brano “Sarò forte”, seguito tre anni più tardi da “E noi qui”, contenute rispettivamente in “Sulla punta della lingua” primo disco di Bungaro (1988) e “Cantare fa più bene” (1991). Escono poi “Ci perdiamo in tanti” e “Tutto d’un fiato”, con cui conquista il Premio Rino Gaetano.

Bungaro: la collaborazione con Fiorella Mannoia

Nel 2018 Bungaro partecipa al Festival di Sanremo con il cantautore milanese Pacifico e Ornella Vanoni con il brano “Imparare ad amarsi”. Nel 2019 scrive con Francesco Renga il brano “Aspetto che torni”, con cui il cantante bresciano partecipa a Sanremo. Da oltre dieci anni collabora con Fiorella Mannoia: “Ormai lavoro da dieci anni con lei, l’ho sempre cercata e desiderata, è una voce pensante: le affidi una canzone e sembra scritta da loro. Lei e la Vanoni hanno un pensiero, lavorare con loro è stimolante. Mi è successo anche con Malika Ayane”, ha detto a Dedicato. Bungaro è estremamente riservato sulla sua vita privata, ma si sa che ha una figlia di nome Giulia, a cui ha dedicato la ninna nanna “Piccenna mia”. Parlando della figlia con Serena Autieri, ha detto: “È una ribelle, è molto in gamba”.

