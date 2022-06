Buona Festa della Repubblica 2022, 2 giugno/ Frasi auguri: da ex capi dello Stato a…

BUONA FESTA DELLA REPUBBLICA 2022: GLI AUGURI CON LE FRASI DI STURZO E CIAMPI

Negli ultimi anni gli auguri per una Buona Festa della Repubblica 2022 hanno acquisito nuovi significati, basti pensare agli ultimi due anni caratterizzati dalla pandemia Covid. Ora però c’è la guerra in Ucraina ad aggiungere riflessioni a questa celebrazione dedicata al passaggio dalla monarchia alla repubblica. Era il 2 giugno 1946, infatti, quando l’Italia, reduce dalla Seconda guerra mondiale, sceglieva con un referendum di voltare pagina nella sua storia. In questa occasione così speciale per il nostro Paese, dunque, c’è anche la tradizione di scambiarsi frasi di auguri di buona festa della Repubblica, anche via WhatsApp e social come Twitter, Facebook e Instagram, tra parenti, ma anche con colleghi e amici.

Potete lasciarvi ispirare dalle parole di Carlo Azeglio Ciampi per fare gli auguri di Buona Festa della Repubblica 2022: «La bandiera italiana è un vessillo di libertà conquistata da un popolo che si riconosce unito, che trova la sua identità nei principi di fratellanza, di eguaglianza, di giustizia. Nei valori della propria storia e della propria civiltà». Ma sono significative anche le parole di Luigi Sturzo: «La Costituzione è il fondamento della Repubblica. Se cade dal cuore del popolo, se non è rispettata dalle autorità politiche, se non è difesa dal governo e dal Parlamento, se è manomessa dai partiti verrà a mancare il terreno sodo sul quale sono fabbricate le nostre istituzioni e ancorate le nostre libertà».

AUGURI BUONA FESTA DELLA REPUBBLICA 2022: FRASI DALLA “STORIA”

Quando si tratta di scegliere le frasi di auguri per una Buona Festa della Repubblica 2022 è facile affidarsi ai pensieri, alle parole e alle riflessioni degli ex capi di Stato. Questo è il caso, ad esempio, Giovanni Leone: «Quando il 2 giugno 1946 nacque la Repubblica, tutti avemmo la consapevolezza che conservare integri nel tempo gli ideali cui essa si ispirava, avrebbe comportato momenti di duro impegno ed anche grandi sacrifici». Grande sentimento nazionale c’è pure dietro le parole di Sandro Pertini: «Dietro ogni articolo della Carta Costituzionale stanno centinaia di giovani morti nella Resistenza. Quindi la Repubblica è una conquista nostra e dobbiamo difenderla, costi quel che costi». Sempre attuali anche le parole di Palmiro Togliatti: «Il nostro obiettivo è la creazione di una società di liberi e di uguali, nel quale non ci sia sfruttamento da parte di uomini su altri uomini». E che dire allora di Giuseppe Garibaldi: «La Repubblica è il governo della gente onesta, e se ne vide la prova in tutte le epoche. Esse durano mentre virtuose, e cadono quando corrotte e piene di vizi».

