Buongiorno mamma 2/ Anticipazioni e diretta 17 marzo: chi ha ucciso Maurizia?

Questa sera, venerdì 17 marzo, va in onda la sesta e ultima puntata di “Buongiorno Mamma 2”, la fiction con Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta. Settimana scorsa la quinta puntata, in onda dalle 21.47 alle 23.59, ha incollato davanti al video 3.018.000 spettatori con uno share del 18.9%. Nelle puntate precedenti Sole ha scoperto che Vincenzo Colaprico (Domenica Diele) è suo padre biologico. Inoltre il poliziotto ha rivelato a Guido (Raoul Bova) che Maurizia era sopravvissuta all’incendio e che era fuori dal Binsky Point il giorno in cui Anna è finita in coma.

Mauro ricorda di aver intravisto Maurizia sulla tomba del padre poco dopo la sua morte, ma di non averla riconosciuta perché indossava una parrucca bionda. Che fine ha fatto Maurizia (Stella Egitto)? Il mistero verrà svelato nell’ultima puntata di “Buongiorno Mamma 2”.

Buongiorno Mamma 2, anticipazioni ultima puntata

Nella sesta e ultima puntata di “Buongiorno Mamma 2” verrà svelato cosa è davvero successo ad Anna e Maurizia. Nel lago proprio davanti a casa Borghi viene ritrovato un cadavere. Dal calco dentale si risale all’identità di Maurizia: la donna era incinta e il figlio che portava in grembo al momento della morte, dal test del DNA, sembrerebbe essere proprio di Guido Borghi. Alla ricerca della verità, Sole inizia a scavare nel passato della madre biologica e capire così che cosa possa esserle successo: chi era davvero Maurizia? È stata lei a provocare il coma di Anna? La chiave di tutto sembra essere il braccialetto di cuoio di cui Anna aveva realizzato il disegno: di chi era il braccialetto di cuoio? Appartiene alla persona che ha tentato di farle del male?

