Nuovi colpi di scena in vista a Un posto al sole, le anticipazioni relative alla puntata che andrà in onda mercoledì 6 novembre 2024 rivelano interessanti novità che cattureranno non poco l’attenzione dei telespettatori. Questi non vedono l’ora di scoprire tutto quello che succederà agli inquilini di Palazzo Palladini, la nota soap opera partenopea da lunedì a venerdì tiene sempre incollati al televisore moltissimi fan alle 20.50 su Rai 3. Luca farà i conti con un momento di profonda crisi che lo spingerà a pensare di lasciare il suo lavoro al Centro Ascolto.

De Santis ha aiuto Giulia durante l’assenza di Ornella e questo lo ha fatto sentire di nuovo utile e molto più sereno. La compagna gli ha quindi proposto di affiancare la Bruni al Centro Ascolto perché il lavoro è sempre tanto e sarebbe un bene se restassero entrambi. Lui aveva accettato con grande entusiasmo, qualcosa però lo ha turbato. Le anticipazioni di Un posto al sole fanno sapere che nell’episodio di mercoledì 6 novembre Rosa capirà subito che Luca è finito nel mirino di Luisa. La nemica della Picariello infatti ha screditato con cattiveria il medico.

Anticipazioni Un posto al sole, mercoledì 6 novembre 2024: piacevole incontro per Alice, Roberto in terapia

Nei precedenti episodi di Un posto al sole dopo essere tornata da Londra insieme alla nipote Marina aveva detto al marito di essere disposta a concedere un’altra possibilità alla loro relazione, però solo alle sue condizioni. La Giordano pretende infatti che l’imprenditore inizi un percorso di terapia, lui all’inizio era totalmente contrario ma ha deciso di accettare per cercare di recuperare il loro rapporto.

Nella puntata di mercoledì 6 novembre 2024 Roberto Ferri si recherà dalla psicologa per la sua prima seduta. Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano poi che Alice farà un incontro sorprendente e molto piacevole. Nel frattempo Guido si renderà conto di aver commesso degli errori nei confronti di Mariella e cercherà di alleviare la tensione nata tra loro.