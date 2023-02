Buongiorno mamma 2 oggi 24 febbraio non va in onda/ Perché? Spazio allo speciale su Maurizio Costanzo

Buongiorno mamma 2 oggi 24 febbraio non va in onda: spazio allo speciale per Maurizio Costanzo

La morte di Maurizio Costanzo scombussola e stravolge il palinsesto di Canale 5. Questa sera, in prima serata su Canale 5, avrebbe dovuto andare in onda la terza puntata di Buongiorno Mamma!, arrivata alla sua seconda stagione, ma Mediaset ha deciso invece di dedicare la prima serata di oggi proprio al celebre giornalista e conduttore scomparso.

A darne ufficialità è un comunicato stampa di Mediaset che recita: “Stasera in prima serata su Canale 5 in onda Speciale Matrix in collaborazione con TG5 – Costanzo L’Uomo che ha Cambiato la Tv. Salta il previsto appuntamento con la fiction Buongiorno Mamma 2”. Ma quando torna in onda Buongiorno mamma e cosa accadrà nel corso della prossima puntata?

Buongiorno mamma 2, quando torna in onda e anticipazioni

Salvo ulteriori cambiamenti, la terza puntata di Buongiorno Mamma 2 andrà in onda venerdì prossimo, come sempre in prima serata su Canale 5. Al centro dell’appuntamento menzogne e omissioni. La prima da Mauro che, dopo essere andato a vivere da Agata, le nasconde di aver conosciuto sua madre Maurizia. Intanto Sole casualmente scopre che Federico sta partendo per lasciare l’Italia. Lei non può impedirglielo, quindi cerca di fermarlo. In che modo? Sole tenterà di raggiungerlo all’aeroporto, grazie anche all’aiuto di Colaprico, che è appena rientrato in città. Quest’ultimo ha infatti un obiettivo: cercare di scoprire il legame che intercorre tra Maurizia e il defunto padre di Mauro. Ci riuscirà?

