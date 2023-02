Buongiorno mamma! Storia vera fiction Raoul Bova/ Angela Moroni in coma per 29 anni

Buongiorno Mamma, la storia vera di Angela Moroni, in coma per 29 lunghissimi anni

E’ stata in coma per quasi trent’anni, con la sua famiglia sempre al suo fianco. Si chiamava Angela Moroni e la sua storia ha ispirato la fiction “Buongiorno, mamma!”, con Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta tra i protagonisti del cast. Una storia alquanto commovente, ricca di spunti di riflessione e momenti molto profondi. Per quanto riguarda la storia vera di Buongiorno Mamma, molte informazioni le reperiamo già nelle parole rilasciate della sceneggiatrice Elena Bucaccio, che non hai fatto mistero di essere rimasta affascinata dalla vicenda, appresa in principio sui giornali.

“Certe storie sono tue ancora prima di scriverle. La storia di Anna e della sua famiglia è una di quelle“, ha raccontato. “Ho letto un trafiletto che parlava della moglie di Nazzareno e di quello che le era successo. Qualche ora dopo ero nell’ufficio di Luca Bernabei e piangendo gli raccontavo le emozioni che quelle poche righe mi avevano dato. La settimana seguente avevo iniziato a scrivere Buongiorno, mamma!”. Così dunque è nata l’idea della serie tv in onda su Mediaset, che come dicevamo prende spunto da fatti realmente accaduti.

Nazzareno, il marito di Angela Moroni e quella scelta coraggiosa di cui non si pente: “E’ stata per 29 anni al centro della nostra famiglia”

La storia vera racconta che Angela Calise Moroni aveva sessantaquattro anni ed era madre di cinque figlie. Si sentì male nel 1988 per un forte calo di potassio e da quel giorno in poi è stata assistita giorno dopo giorno da tutta la sua famiglia: dal marito Nazzareno alle figlie Clara, Stefania, Benedetta, Noemi ed Elisabetta. Quella sera Angela prese un colpo a terra mentre preparava la cena e Nazzareno fu il primo a soccorrerla. Comincia quindi un incubo senza via di uscita, con un coma profondo lungo ventinove anni. “Il primo anno fu un susseguirsi di viaggi della speranza da una clinica all’altra, per cercare di vedere se fosse possibile trovare il modo affinché Angela potesse uscire dal coma e riprendere una vita pienamente funzionale”, ha confidato il marito di Angela Moroni in una intervista a La Croce Quotidiano.

Nessun medico dava speranze alla famiglia di Angela, ma il marito e i figli hanno deciso di riportarla nella sua casa: “È stata la scelta più giusta che ho fatto in vita mia e la rifarei. Angela per 29 anni è stata al centro della nostra famiglia. Il funerale di Angela è stata una festa – ha spiegato – lei non è sparita nel nulla, ha iniziato una nuova vita, una vita senza fine, una vita eterna”.











