Burger King: corone di cartone giganti ai clienti/ Iniziativa anti-Coronavirus

L’iniziativa è curiosa e, dal punto di vista mediatico, si è già rivelata un successone: Burger King, multinazionale specializzata nel settore della ristorazione per quanto concerne i panini farciti con carne (ma non solo), ha deciso di venire incontro alle esigenze dei suoi clienti in questo difficile momento di ripartenza dopo il lockdown connesso alla pandemia di Coronavirus. Nei punti vendita presenti in Germania ai clienti vengono regalate corone di cartone gigantesche da indossare mentre si consuma il proprio pasto e utili a mantenere così le giuste distanze dalle altre persone presenti all’interno del locale. La simpatica intuizione ha già fatto il giro del mondo, meritando addirittura una menzione sulle autorevoli colonne del quotidiano “The Independent”. Le immagini dei copricapo, inoltre, sono state cliccatissime: “La corona per il distanziamento sociale fai-da-te è stata un modo divertente e giocoso per ricordare ai nostri ospiti di mantenere le distanze mentre si godono il cibo nei ristoranti”, hanno spiegato i vertici di Burger King, che ha abbinato all’immagine il motto “distancing, but make it fashion” (“rispetta le distanze, ma con stile”). Hanno diritto a ricevere la loro corona, che ricorda da vicino i sombrero messicani, tutti coloro che effettuano un’ordinazione presso un Burger King in Germania.



