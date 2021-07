Burioni: “Obbligo vaccinale per tutti”/ “In rianimazione va solo chi non si vaccina”

C’è solo un modo per contrastare la risalita dei contagi a causa della variante Delta, ovvero, continuare la campagna di vaccinazione a spron battuto. Ma se c’è qualcuno che ancora si oppone, non capendo i rischi che corre proprio per via della diffusione del ceppo indiano, bisognerà introdurre l’obbligo vaccinale. Fra i massimi sostenitori di questa tesi vi è il professor Roberto Burioni, che attraverso la propria pagina Twitter ha scritto: “La situazione italiana è semplice: finiscono in rianimazione ultracinquantenni che hanno rifiutato il vaccino con una folle scelta e si infettano giovani non ancora vaccinati. La soluzione è a portata di mano ma è politica e non scientifica: obbligo per tutti“.

Qualcuno quindi replica: “Prof. ma l’obbligo come si associa al rischio che qualcuno potrebbe perdere la vita a causa del vaccino stesso?”, e il luminare dell’università San Raffaela di Milano ha ribattuto: “Immagino che tragicamente alcune persone perdano la vita a causa delle cinture di sicurezza. Ma sono molte di più quelle che si salvano la vita grazie a esse: per questo sono giustamente obbligatorie”.

BURIONI: “OBBLIGO VACCINALE PER TUTTI, E LA DELTA NON BUCA I VACCINI”

Burioni ci tiene anche a precisare, in merito alla variante Delta: “Non buca per nulla i vaccini. Ma infetta con grande facilità i non vaccinati“, per poi attaccare i media: “Ormai qualunque scemenza riguardante COVID-19, specie se con connotati terroristici, diventa una notizia rimbalzata da tutti i giornali e siti di informazione. Non capisco il perché”.

Sull’obbligo vaccinale si sta creando un vero e proprio dibattito nelle ultime settimane, soprattutto per via del fatto che la stragrande maggioranza dei nuovi contagiati risulta essere appunto gente non vaccinata. Inoltre, in vista di settembre, c’è da affrontare la questione dei circa 215mila professori non ancora vaccinati, con tutto ciò che ne consegue: verrà realmente introdotto l’obbligo a breve? Per il momento il governo non sembra andare in tale direzione ma è logico che se i contagi dovessero aumentare a dismisura…

