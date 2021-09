Burioni sfotte ospite Mario Giordano per reazione al vaccino/ “Io ho preso 4 kg…”

Mario Giordano e Roberto Burioni sono stati protagonisti di un duro confronto a distanza nel corso della puntata di “Fuori dal Coro” andata in onda nella serata di ieri, martedì 14 settembre 2021, su Rete 4. Durante la trasmissione targata Mediaset, infatti, il celebre virologo ha pubblicato un tweet mediante il quale ha deriso una donna che ha avuto pesanti reazioni avverse dopo il vaccino. Infatti, Burioni ha scritto le seguenti parole sulla sua bacheca di Twitter (salvo poi rimuovere il tutto dopo pochi minuti, ma ormai lo screenshot era stato fatto, ndr): “Devo telefonare a Mario Giordano e dirgli che DOPO la vaccinazione sono ingrassato di quattro chilogrammi”.

Un’affermazione forte e provocatoria, che ha suscitato l’immediata reazione da parte del conduttore, il quale ha difeso strenuamente la storia della sua ospite, la signora Cinzia, e di tutti gli italiani che hanno dovuto affrontare problematiche connesse alla vaccinazione anti-Covid in questi mesi. Lo ha fatto, com’è nel suo stile, alzando i toni, ma mantenendo sempre l’educazione che lo contraddistingue.

GIORDANO VS BURIONI: “NON C’È NIENTE DA SCHERZARE!”

Giordano, dicevamo poc’anzi, ha reagito in maniera decisamente stizzita alla provocazione mossa da Roberto Burioni attraverso Twitter: “Non credo ci sia da scherzare, io credo che non ci sia da scherzare su Cinzia, che oggi non può camminare! La stragrandissima maggioranza degli italiani fortunatamente ha fatto il vaccino e non ha avuto problemi, ma se Cinzia ha un problema che diventa anche pratico, visto che il 30 settembre perde il Green Pass e forse, per questo, perde anche il lavoro, non c’è da scherzare. Chiudere gli occhi davanti a questo e fare dell’ironia sulle persone che stanno male è incivile!”.

Poi, informato della rimozione del tweet da parte di Burioni, Giordano ha chiosato: “A tutti può capitare di sbagliare, l’importante è riconoscere l’errore”.

Durante la trasmissione di @mariogiordano5, #Burioni pubblica un tweet in cui deride una donna che ha avuto pesanti reazioni avverse dopo il vaccino.#Fuoridalcoro pic.twitter.com/Ueey9ct2q0 — Francesca Totolo 2 (@fratotolo2) September 15, 2021





