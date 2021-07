Bus prende fuoco in galleria: autista eroe salva 25 bambini/ Lecco, evitata la strage

Un vero e proprio eroe l’autista del bus che stamane ha salvato 25 ragazzini dopo che il mezzo pesante su cui viaggiavano ha preso fuoco. Poteva essere una strage tenendo conto che l’incidente, come ricorda L’Avvenire, si è verificato in una galleria, precisamente nel tunnel Fiumelatte (nel lecchese), lungo la strada statale 36, quella che collega Milano alla nota cittadina lombarda sul lago. Sul mezzo, come detto sopra, viaggiavano 25 ragazzini dell’oratorio San Vito di Lipomo (provincia di Como) che si stavano recando a Livigno per un camp estivo, una classica vacanza di mezza estate assieme agli amichetti.

L’autista, come detto sopra, ha avuto i riflessi pronti e una volta accortosi che qualcosa non andava ha fermato il mezzo e ha fatto scendere tutti i piccoli occupanti prima che il bus venisse letteralmente divorato dalle fiamme. Un gesto che come sottolinea anche L’Avvenire, sposando una tesi diffusa, “che ha evitato la tragedia”. Nel frattempo lo stesso guidatore del bus aveva allertato i soccorsi che si sono presentati con ben cinque squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Lecco e Bellano, e che hanno poi raggiunto la zona dell’incidente, fra Abbadia e Bellano, lungo la corsia in direzione nord; una volta spento il mezzo, questo è stato spostato in una zona sicura di modo da garantire la viabilità.

BUS PRENDE FUOCO IN GALLERIA, SALVI 25 BAMBINI GRAZIE ALL’AUTISTA: “EVITATE CONSEGUENZE PESANTI”

L’incidente è avvenuto di preciso in quel di Lierna, in provincia di Lecco “e avrebbe potuto avere pesanti conseguenze – commenta ancora L’Avvenire – se l’autista non si fosse accorto che qualcosa non andava”. Fortunatamente nessuno ha dovuto ricorrere ad alcuna cura medica nonostante sul posto vi fosse anche un’ambulanza inviata dalla centrale operativa del 118. Durante le fasi dell’incendio la strada statale 36 è stata obbligatoriamente chiusa, con pesanti ripercussioni sul traffico stradale, deviato verso nord lungo la provinciale 72. La viabilità è stata bloccata prima in entrambe direzioni poi in direzione sud, verso Milano, è stata riaperta.

