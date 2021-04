Cabina di regia-Cts, oggi nuovi colori Regioni/ Ordinanza Speranza: Sicilia rossa?

È convocata in giornata la consueta cabina di regia anti-Covid – Ministero della Salute-Ministri Economici-Cts-Regioni – per dirimere la prossima nuova “cartina” dei colori per la settimana che arriva dopo la Pasqua: dopo aver ricevuto i dati del monitoraggio Iss settimanale, la cabina di regia produrrà il materiale sul quale si fonderanno le nuove ordinanze del Ministro Speranza per i colori delle Regioni dal 6 aprile prossimo.

Monitoraggio Iss 3 aprile/ Indice Rt in calo? Colori Regioni, chi rischia dal 6/4

Ricordando che il 3-4-5 aprile l’Italia intera torna in zona rossa per effetto del Dl Covid di Pasqua, e che dal 7 aprile invece scatteranno le nuove misure anti-pandemia (fino al 30 aprile prossimo) del Decreto Covid approvato mercoledì in Consiglio dei Ministri, il quadro che si delinea per i prossimi 7 giorni sembra ancora parecchio “rosso”, con qualche “chiazza” di “arancione” e senza ancora il ricorso alle zone gialle o bianche (‘bandite’ fino al 30 aprile, salvo discussioni in Cdm su eventuali riaperture in zone migliorate sul fronte epidemiologico e vaccinale). L’indice Rt è ribasso, ma la pressione sugli ospedali è ancora alta e per questo il Ministro della Salute mantiene la barra dritta delle chiusure: «Non c’è una data in cui tutto magicamente finisce, ci vorrà molta gradualità. La cabina di monitoraggio verifica costantemente l’evoluzione epidemiologia, è probabile che alcuni territori rossi possano passare in arancione. In questo momento parlare di area gialla è sbagliato perché i nostri scienziati ritengono non sia sufficiente a contenere il contagio con questo livello di vaccinazione», spiega Roberto Speranza al Corriere della Sera.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 1 APRILE/ 127 morti, 200 ricoverati in meno

CABINA DI REGIA, COME CAMBIA LA CARTINA DEI COLORI

Per capire però quali decisioni prenderà la cabina di regia in questo Venerdì Santo, occorre rifarsi alle anticipazioni emerse in queste ultime ore dalle singole Regioni: a rischiare l’ingresso in zona rossa al momento è solo la Sicilia, dopo il caos su dati e contagi che hanno portato alle indagini e poi successive dimissioni dell’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza. Il percorso inverso – da rossa ad arancione – è invece dato come probabile per la Campania, un po’ meno dal Veneto che pure spera da martedì 6 aprile di riaprire almeno i negozi e far tornare le scuole superiori al 50-75% in presenza (come ribadito anche nell’ultimo Decreto Covid del 31 marzo 2021). Lazio e Liguria dovrebbero rimanere arancioni anche nella prossima settimana, così come Alto Adige, Sardegna, Basilicata, Abruzzo e forse anche l’Umbria. Di contro, la Lombardia già ha fatto sapere che con i dati attuali molto probabilmente rimarrà in zona rossa fino all’11 aprile e così anche la restante parte d’Italia (Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana, Valle d’Aosta, Provincia Autonoma di Trento). I monitoraggi del 9 e del 16 aprile risulteranno dunque decisivi per capire se – e quali – altre Regioni potranno uscire dalla zona rossa.

LEGGI ANCHE:

BOLLETTINO CORONAVIRUS ITALIA 1 APRILE/ Ministero Salute: 501 morti, 23649 nuovi casi

© RIPRODUZIONE RISERVATA