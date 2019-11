Caccia al tesoro/ Video, su Canale 5 il film con Vincenzo Salemme (12 novembre)

Caccia al tesoro va in onda oggi, 12 novembre, su Canale 5. Si tratta di un film diretto dal compianto Carlo Vanzina. Questi ha rappresentato un nome di grosso calibro nell’ambito del cinema italiano con diverse pellicole di successo. Si tratta di una delle sue ultime direzioni, in quanto il film è uscito nelle sale cinematografiche a fine novembre del 2017. Il cast vede al suo interno nomi della commedia italiana di tutto rispetto primi fra tutti Vincenzo Salemme e Carlo Buccirosso ai quali si affiancano altri attori di rilievo come Max Tortora, Serena Rossi, Christiane Filangieri e Benedetto Casillo. Soggetto e sceneggiatura del film sono opera dei due fratelli Carlo ed Enrico Vanzina che hanno collaborato con la casa di produzione Medusa Film. Ottima la sceneggiatura a cura dei due fratelli Vanzina e le musiche curate da Giuliano Taviani e Carmelo Travia.

Caccia al tesoro, la trama del film

La trama di Caccia al tesoro è davvero avvincente in virtù dei diversi malintesi che si susseguono e per il ritmo che i vari attori riescono a dare alla pellicola. Domenico Greco (Vincenzo Salemme) è un attore teatrale che non ha sfondato e si trova pieno di debiti e vive a casa di Rosetta (Serena Rossi) sua cognata e vedova di suo fratello con un figlio (Antonio interpretato da Carlo Buccirosso) malato di cuore. Per salvarlo è necessario un intervento chirurgico negli Stati Uniti che costa 160mila euro. Per ottenere la somma decidono di chiedere la grazia a San Gennaro in chiesa affinché questi regali loro una delle pietre preziose presenti nella mitra. A un certo punto sentono la voce “Va bene, va bene” che in realtà è pronunciata da un parcheggiatore abusivo in strada la cui voce entra da una finestra della chiesa aperta. Vicino a loro si trova anche Ferdinando, un uomo in difficoltà economiche che decide di effettuare il furto insieme a loro; una volta nella cripta però faranno un incontro con altri due ladri, Cesare e Claudia, in trasferta da Roma. La cripta però è vuota in quanto i gioielli sono in esposizione a Torino e decidono tutti insieme di continuare il loro colpo.

Il trailer di Caccia al tesoro





