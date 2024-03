A ruota libera, Rete 4/ Trama e cast della commedia di Vincenzo Salemme, oggi 25 marzo 2024

A ruota libera, diretto e interpretato da Vincenzo Salemme

Lunedì 25 marzo, nel pomeriggio di Rete 4, alle ore 16,50, verrà trasmesso il film A Ruota Libera. È una commedia diretta da Vincenzo Salemme, noto artista napoletano con molti successi alle spalle come attore, a partire dal film del 1981 di Nanni Moretti dal titolo Sogni d’oro, nonché i due lavori successivi Bianca e La messa è finita, oltre a tutta una serie di altre pellicole. Come regista e sceneggiatore, invece, ha firmato dodici film, tra cui questo nel 2000.

Salemme è anche il protagonista del film A Ruota Libera e con lui recitano Carlo Buccirosso, che spesso lo accompagna sul set, la bella e brava Sabrina Ferilli, Nando Paone, Maurizio Casagrande, Fabio Canino, Manuela Arcuri e l’eclettico Massimo Ceccherini che interpreta, curiosamente, il personaggio di Zia Natalizia. La produzione è di Vittorio Cecchi Gori, con il montaggio di Patrizio Marone e la fotografia di Mauro Marchetti.

La trama del film A ruota libera: un’operazione sbagliata e un suicidio involontario

In perfetto stile commedia, la trama di A ruota libera è un insieme di gag divertenti, con improbabili incroci di personaggi che animano la scena fino al termine del film. Vincenzo Salemme, oltre ad essere dietro la macchina da presa, interpreta anche Pericle Caruso, il protagonista principale. L’uomo ha avuto una paralisi, a causa di un intervento chirurgico condotto da un professore francese di nome Lamappen, che evidentemente ha compiuto alcuni errori.

Dopo un po’ di tempo di convalescenza, Caruso decide di avviare un vero e proprio procedimento di denuncia, facendosi aiutare dall’amico, Mario Pecorella. Ad assistere il querelante c’è l’avvocato Cardamone.

L’amico del protagonista, tuttavia, non è del tutto convinto di prestare aiuto poiché il suo principale, il dottor Volpetti, e il professore che ha operato Pericle sono amici. Fare un torto al proprio superiore non sarebbe affatto appropriato, alla luce del fatto che Mario ha ricevuto nel frattempo una proposta di carriera, a patto che ovviamente la denuncia non vada in porto.

Mario ha un altro segreto che lo frena, cioè la relazione con la moglie del primario. Pericle Caruso poi si mette in viaggio in direzione della Francia ma durante il percorso fa una sosta in territorio toscano, condividendo la tappa con l’infermiera.

In spiaggia ci sono anche Mario e la moglie. È in quel contesto che il protagonista viene a conoscenza della relazione tra la moglie di Volpetti e Mario. Proprio in nome dell’amicizia, offre la camera ai due innamorati, che però vengono scoperti dal marito tradito. La reazione è violenta: il medico prova a ucciderli ma si spara da solo e non riesce a sopravvivere.

A questo punto si evidenzia il problema di gestire la salma di Volpetti. Le cose non procedono però come ci si immagina e i colpi di scena continuano in Francia, riservando grandi sorprese allo spettatore, che avrà l’occasione di divertirsi fino al termine del film…











