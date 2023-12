Cadavere di donna in un baule a Mondragone/ La figlia confessa: “Non potevo pagarle in funerale”

Sembrerebbe essere stato risolto il giallo del cadavere dell’anziana signora 77enne rinvenuto in un baule in quel di Mondragone, in provincia di Caserta. A confessare l’occultamento è stata la figlia della vittima (che si chiamava Concetta Infante come si legge sul sito di Rai News), che ha svelato di non avere i soldi per pagare il funerale della madre, decidendo quindi di rinchiudere il suo cadavere in una valigia. Secondo quanto raccontato dalla donna, madre e figlia vivevano assieme e l’anziana signora sarebbe deceduta in casa a seguito di un incidente domestico: nessuno si sarebbe quindi accorto della sua dipartita, che sarebbe avvenuta circa un paio di mesi fa. La versione, come specifica ancora il sito di RaiNews, è comunque ancora al vaglio degli inquirenti, che vogliono cercare di capire se effettivamente le cose siano andate così, o meno.

La figlia della vittima, disoccupata, si occupava della madre disabile e dopo il decesso avrebbe incassato per due volte la pensione. Il forte sospetto, riporta ancora il sito della Rai, è che “non si sia trattato solo di occultamento di cadavere dovuto ad una condizione di disagio e degrado”. Un’importante risposta verrà data dall’autopsia che stabilirà le esatte cause di morte e da cui potrebbero emergere magari delle tracce di violenza che potrebbero peggiorare eventualmente la situazione dell’indagata. L’esame autoptico è previsto nei prossimi giorni presso l’istituto di medicina legale di Caserta.

CADAVERE DI DONNA IN UN BAULE A MONDRAGONE: A DARE L’ALLARME È STATA L’ALTRA FIGLIA

A dare l’allarme della scomparsa della 77enne di Mondragone era stata l‘altra figlia della stessa, residente in Abruzzo, che negli ultimi due mesi aveva riscontrato qualcosa che non andava.

Le due si sentivano via telefono, ma ad un certo punto l’altra figlia si sarebbe insospettita dalle comunicazioni e sarebbe quindi andata di persona a controllare nonostante le rassicurazione che riceveva. Una volta giunta in casa della madre avrebbe effettuato la macabra scoperta: il cadavere della donna rinchiuso in un baule, in avanzato stato di decomposizione.

