Cadavere di donna su argine Po, è Isabella Noventa?/ Autore ritrovamento: “Ho visto…”

Il caso legato al cadavere di donna trovato sull’argine del fiume Po a Rovigo è stato trattato ai microfoni di “Storie Italiane”, trasmissione di Rai Uno condotta da Eleonora Daniele e andata in onda nella mattinata di oggi, mercoledì 6 aprile 2022. A effettuare il macabro rinvenimento è stato il signor Davide dei meatori di Volta Grimana, esperto della zona che ha il compito di pattugliare il corso d’acqua, tanto che è solito effettuare controlli in quella zona.

Le sue affermazioni sono state raccolte dall’inviata del programma Maria Grazia Sarrocco: “Ho notato un borsone nero di grosse dimensioni, diciamo di 60 centimetri per 40, leggermente aperto da un lato, da cui spuntavano dei vestiti di colore viola e blu – ha asserito –. Ho pensato che fosse qualcosa di femminile”. A quel punto sono arrivati i carabinieri e sono stati scoperti resti di ossa umane: “Noi abbiamo semplicemente segnalato e ci siamo allontanati da quel punto non appena abbiamo capito cosa c’era”.

CADAVERE DI DONNA RINVENUTO SULL’ARGINE DEL FIUME PO. L’AUTORE DEL RINVENIMENTO: “NON HO IDEA DA QUANTO TEMPO FOSSE LÌ”

Successivamente, il signor Davide, a “Storie Italiane”, a proposito del cadavere di donna trovato in riva al Po, ha evidenziato che quegli abiti nel borsone nero “potrebbero appartenere anche a una ragazza, non necessariamente di età matura: oggi si vestono come vogliono…”.

Infine, il suo personale pensiero sull’accaduto, attorno al quale si stanno facendo numerose elucubrazioni (si ipotizza che il corpo possa essere di Isabella Noventa o di Samira El Attar, come specificato nel corso di “Storie Italiane” ndr): “Non ho idea da quanto fosse lì quel borsone… Siamo passati, abbiamo notato un ostacolo in acqua e, a maggior ragione in questo periodo in cui il livello del fiume è basso, abbiamo il dovere di segnalare materiali che potrebbero intralciare la navigazione. Può anche essere che qualcuno nei giorni prima delle piogge abbia lanciato il borsone sulle sponde da un sentiero”.

