Cadavere di un bambino in una valigia/ Francia: ucciso a coltellate, mamma ricercata

Choc in Francia, dove nelle passate ore è stato rinvenuto il cadavere di un bambino di 10 anni all’interno di una valigia. I fatti, come riferisce Fanpage.it, si sono svolti nel dipartimento Seine-et-Marne, a circa trenta chilometri dalla Capitale francese. Il bambino rinvenuto senza vita risultava scomparso da ieri da Ferrières-en-Brie e per questo erano state avviate le ricerche. Proprio un cane dell’unità cinofila dei pompieri ha fiutato tracce del bimbo rinvenuto a poche decine di metri dalla sua abitazione.

Stando alle primissime informazioni, il bambino rinvenuto cadavere sarebbe stato ucciso con diverse coltellate. Al momento la madre sarebbe sospettata del suo omicidio e risulterebbe ricercata. La donna, 33 anni, avrebbe fatto perdere le sue tracce insieme al figlio e la polizia francese è attualmente sulle sue tracce. Non sarebbe tuttavia chiaro il movente del presunto terribile gesto. La scomparsa di madre e figlio sarebbe partita dopo l’allarme lanciato ieri sera dal marito e padre.

Cadavere di un bambino in una valigia: si cerca la madre

Secondo quanto riferito dalle cronache locali, proprio il padre del piccolo rinvenuto oggi cadavere in una valigia si era accorto dell’assenza della moglie e del bambino dopo essere rincasato. Dopo l’allarme, la polizia intervenuta nell’abitazione aveva trovato tracce di sangue e già nella notte le autorità avevano avviato le ricerche alle quali avevano preso parte gli uomini dei vigili del fuoco, polizia, sommozzatori e unità cinefile.

La scoperta choc è avvenuta nella tarda mattinata odierna, quando il cadavere del bambino di 10 anni è stato trovato in un trolley a sua volta all’interno di un cassonetto dell’immondizia nei pressi dell’abitazione della vittima. Già oggi, stando a quanto si apprende, sarà eseguita l’autopsia sul corpo del piccolo. Secondo quanto reso noto dall’emittente Bfm Tv, la donna ricercata ed il marito stavano da tempo attraversando un momento difficile. Sebbene vivessero nella stessa casa, in realtà erano separati. La donna ricercata sarebbe andata via senza portare nulla con sé.

