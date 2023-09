Cadavere vicino ai binari a Roma Termini: è di un 64enne ghanese/ Si indaga, circolazione rallentata

Un cadavere è stato ritrovato vicino ai binari della stazione Roma Termini. La vittima, secondo quanto riportato da Il Fatto Quotidiano, è un sessantaquattrenne di origini ghanesi con regolare permesso di soggiorno. L’uomo è stato dunque subito identificato. La Polizia ha avviato le indagini per comprendere se sia stato investito da un treno oppure se sia morto per altre cause.

La stazione Roma Termini è piombata inevitabilmente nel caos, con molte persone che hanno assistito alla scena del rinvenimento proprio mentre aspettavano il mezzo di trasporto. La drammatica scoperta è stata fatta intorno a mezzogiorno e la circolazione è stata immediatamente sospesa per permettere alle autorità competenti di effettuare i rilievi necessari e chiarire la dinamica dell’accaduto. Inizialmente erano stati chiusi i binari da 1 a 10, poi dopo circa un’ora il numero è stato ridotto a quelli da 6 a 10. Il traffico ha subito per questo motivo dei rallentamenti, dapprima di 120 minuti e successivamente di 90 minuti.

Cadavere vicino ai binari a Roma Termini: è di un 64enne ghanese. Gli aggiornamenti di RFI

Rete Ferroviaria Italiana, attraverso il suo sito ufficiale, sta comunicando costantemente i cambiamenti alla circolazione alla stazione di Roma Termini dopo che il cadavere di un sessantaquattrenne ghanese è stato ritrovato vicino ai binari. Gli accertamenti sulla scena infatti si sono conclusi intorno alle 16:20, ma ci vorrà ancora del tempo affinché il traffico possa ritornare gradualmente alla normalità.

Intanto, in molti sono stati costretti a optare per dei percorsi alternativi. Alcuni treni Alta Velocità, Intercity e Regionali hanno infatti registrato una percorrenza maggiore. Altri hanno fatto la loro fermata nella Capitale a Roma Tiburtina e non a Roma Termini a causa dei disagi. Infine, alcuni si sono perfino fermati nella stazione, costringendo i loro passeggeri a cambiare mezzo. È stato il caso ad esempio di quelli diretti a Napoli.

