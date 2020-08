Cagliari, 3 positivi a Coronavirus/ La società sarda annulla il raduno pre-stagionale

Anche in casa Cagliari, come già successo alla Roma (lo abbiamo riportato poco fa) si sono verificati casi di positività al Coronavirus. Già ieri la società sarda aveva informato del tampone positivo sull’esterno offensivo Kiril Despodov, bulgaro che è rientrato dal prestito annuale allo Sturm Graz dove ha fatto particolarmente bene (9 gol e 8 assist in 21 partite stagionali) e che ha dimostrato di poter essere pronto a giocarsi la maglia rossoblu per il 2020-2021; oggi, come ha riportato Unione Sarda, si ha la notizia della positività al Covid-19 di altri tre calciatori della rosa, la cui identità non è stata al momento rivelata. I tamponi sono stati effettuati ad Assemini, tra lunedì e ieri. Dunque altri casi in Serie A: evidentemente il problema del Coronavirus torna a colpire in maniera concreta e diffusa il nostro campionato di calcio, nei prossimi giorni bisognerà valutare se e in che modo il virus si diffonderà tra le rose delle squadre.

IL CAGLIARI E’ RIPARTITO DA DI FRANCESCO

Il Cagliari avrebbe dovuto iniziare il suo raduno ad Aritzo (in provincia di Nuoro) nella giornata di giovedì, ma stando alle ultime informazioni riportate dallo stesso quotidiano il ritiro è stato annullato, almeno per il momento. Ricordiamo che il Cagliari si è affidato per la prossima stagione ad Eusebio Di Francesco, che era stato esonerato dalla Sampdoria dopo sole sette giornate di campionato; Walter Zenga, chiamato a sostituire Rolando Maran è che ha iniziato il suo percorso dopo il lockdown, non ha fatto malissimo ma il suo rendimento non gli è comunque bastato per conservare il posto. Si punterà a una stagione sulla falsariga di quella appena conclusa, magari senza troppi alti e bassi ma provando invece a mantenere un passo costante che permetta anche di esplorare i piazzamenti europei, sognati praticamente per tutto il girone di andata del 2019-2020 ma poi diventati troppo lontani per andare a prenderli concretamente.



