Rolando Maran esonerato dal Cagliari: ufficiale/ Walter Zenga atteso in Sardegna

Il Cagliari ha ufficialmente esonerato il tecnico Rolando Maran. La notizia era nell’aria da qualche ora, precisamente dalla sconfitta contro la Roma di domenica scorsa, ed è giunta pochi minuti fa. Il sito ufficiale della società sarda ha reso pubblico il tutto attraverso una nota in cui si legge: “Il Cagliari Calcio comunica di aver revocato a Rolando Maran l’incarico di allenatore della prima squadra. Contestualmente si interrompe il rapporto di collaborazione con l’allenatore in seconda Christian Maraner e il macht analyst Gianluca Maran. A loro vanno i più sentiti ringraziamenti per la competenza, la serietà e la professionalità dimostrate sin dal loro primo giorno in Sardegna”. Un esonero che fino a pochi mesi fa sembrava lontano anni luce, tenendo conto dell’inizio di stagione incredibile della squadra sarda. Il Cagliari infatti, per diverse settimane si è piazzato ai primi posti in classifica, lottando addirittura per la Champions League. Poi, forse svanita la magia, ha iniziato a inanellare sconfitte su sconfitte, scivolando inesorabilmente in graduatoria.

ROLANDO MARAN ESONERATO DAL CAGLIARI: NEGLI ULTIMI DUE MESI SOLO SEI PUNTI

Basti pensare che dal 16 dicembre 2019, dalla sedicesima giornata (i rossoblu erano quarti all’epoca), sono giunte sette sconfitte e sei pareggi, con l’aggiunta di una gara rinviata. Prima di quella data, invece, erano giunte otto vittorie, cinque pareggi e due sconfitte, tra l’altro, nelle prime due giornate. Un ruolino di marcia imbarazzante negli ultimi tre mesi, che ha fatto scivolare i rossoblu dal quarto all’undicesimo posto. A questo punto è atteso il sostituto di Maran, che con grande probabilità sarà Walter Zenga assieme a Max Canzi. Nella serata di ieri il patron dei sardi, Tommaso Giulini, si è incontrato con l’Uomo Ragno a Milano, un vis-a-vis decisivo. Zenga potrebbe giungere già oggi in Sardegna, e verrà appunto affiancato dall’attuale tecnico della Primavera rossoblu, che farà da vice.

