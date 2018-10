Rischio rinvio Lazio-Inter/ Maltempo Serie A, Roma: attesa la pioggia fra domenica e lunedì

Il pesante maltempo che si è abbattuto sull’Italia in queste ore, potrebbe scombussolare il calendario delle partite di oggi di Serie A. In particolare sembrerebbero essere tre le partite maggiormente a rischio, di cui due possibili di rinvio. Si dovrebbe disputare regolarmente la sfida fra Milan e Sampdoria, gara in programma questo pomeriggio alle ore 15:00: a Milano piove in maniera consistente da diverse ore, ma le precipitazioni che si stanno abbattendo sul capoluogo lombardo non sono tali da comportare il rinvio del match fra rossoneri e blucerchiati. Attenzione invece a Lazio-Inter, la partita del Monday night che chiuderà la decima giornata di Serie A. Si giocherà allo stadio Olimpico di Roma, e nella notte fra domenica e lunedì sono attese precipitazioni intense sulla capitale, che perdureranno per tutta la giornata. Bisognerà capire come reagirà il terreno di gioco alle piogge, e di conseguenza solo nella giornata di domani si saprà se si giocherà o meno.

GENOA-UDINESE IN CAMPO REGOLARMENTE

Infine, attenzione a Genoa-Udinese, in programma oggi pomeriggio alle ore 15:00 in quel di Genova. Sulla Liguria, ed in particolare nella zona del capoluogo, sono in corso ormai da ore temporali che hanno provocato allagamenti e numerosi danni. Attualmente, quando mancano meno di due ore al fischio iniziale del match, non vi sono indicazioni in merito ad una possibile posticipazione della partita, come confermato anche dalla stessa società rossoblu, che attraverso Twitter ha fatto sapere: «Stadio Ferraris: il terreno di gioco ha tenuto, campo agibile si va verso la disputa della partita».