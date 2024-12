PRONOSTICI EUROPA LEAGUE: TORNANO LE ROMANE, LE QUOTE

Un nuovo appuntamento con i pronostici Europa League ci fa compagnia giovedì 12 dicembre, quando sono in programma le partite valide per la sesta giornata: siamo ormai molto vicini alla conclusione di un girone unico che, possiamo dirlo, è stato appassionante e ha portato in dote tante sorprese, naturalmente c’era incertezza sulla formula trattandosi della prima volta assoluta ma sicuramente ci stiamo divertendo e, soprattutto, stiamo vedendo uno scenario molto diverso e imprevedibile rispetto a quanto accadeva nelle stagioni precedenti. In questo contesto dunque torniamo a parlare di pronostici Europa League: avremo tanto di cui discutere anche oggi.

Anzitutto bisogna dire che la situazione delle due squadre italiane è diversa: la Lazio sembra essere ad un passo dagli ottavi nonostante il pareggio interno contro il Ludogorets – ma in precedenza aveva sempre vinto – la Roma invece ha dato prova di orgoglio sul campo del Tottenham ma non è tornata alla vittoria, anche se quel 2-2 agguantato all’ultimo può essere un trampolino di lancio per sperare almeno nei playoff. Scopriremo tutto a breve, adesso vediamo con i pronostici Europa League quello che potrebbe succedere sui campi partendo proprio dalle partite che coinvolgono le nostre due rappresentanti nella sesta giornata del girone.

PRONOSTICI EUROPA LEAGUE: ROMA BRAGA

Roma Braga può essere sicuramente una partita con cui i giallorossi possono provare a rialzare la testa e fare il passo avanti verso i playoff: Claudio Ranieri ha finalmente vinto il primo match schiantando il Lecce, e può dunque sfruttare l’onda lunga di quel poker di Serie A per fare risultato anche in Europa League, contro un Braga che allo stesso modo va a caccia di playoff e che nell’ultima giornata ha battuto 3-0 l’Hoffenheim, risultato che ha lanciato una squadra portoghese che invece in precedenza aveva avuto due partite deludenti, il ko interno contro il Bodo/Glimt e il pareggio sul campo dell’Elfsborg, dove la Roma era caduta.

Secondo le quote che l’agenzia Snai ha fornito per i pronostici Europa League i giallorossi sono favoriti, e non di poco: il segno 1 per la vittoria della Roma vi permetterebbe di vincere una cifra che ammonta a 1,73 volte la posta in palio, mentre il segno 2 che identifica il successo del Braga porta in dote una somma corrispondente a 4,50 volte quella che sarà stata la vostra giocata. Infine il segno X, sul quale puntare per il pareggio: in questo caso il bookmaker in questione vi farebbe intascare 3,70 volte l’importo che avrete pensato di investire su questa partita allo stadio Olimpico.

PRONOSTICI EUROPA LEAGUE: AJAX LAZIO

Certamente affascinante questa Ajax Lazio, un match che potrebbe lanciare i biancocelesti agli ottavi di Europa League ma, per contro, portare all’aggancio dei Lancieri che con Francesco Farioli sono rinati alla grande dopo una stagione parecchio complicata. L’Ajax ha infatti 10 punti nella classifica del girone unico: due settimane fa ha perso la prima partita a San Sebastian, contro la Real Sociedad, ma resta una squadra che può qualificarsi subito agli ottavi e rappresentare poi una minaccia, del resto però abbiamo imparato a conoscere anche il valore della Lazio che, tanto per gradire, si presenta ad Amsterdam pochi giorni dopo il colpo del Maradona contro il Napoli.

Dunque i pronostici Europa League per stasera indicano un equilibrio di fondo, ma con l’Ajax leggermente davanti nelle previsioni: abbiamo un valore pari a 2,20 volte la giocata sul segno1 che regola l’ipotesi della vittoria olandese, mentre con il segno 2 per l’affermazione della Lazio il vostro guadagno con questo bookmaker corrisponderebbe a 3,00 volte quello che avrete messo sul piatto, poi con il segno X per il pareggio arriviamo ad una vincita che equivale a 3,55 volte la somma investita per il big match della Johan Cruijff Arena.