Udinese, Velazquez esonerato/ Davide Nicola è il nuovo allenatore dei friulani

L’Udinese ha esonerato Julio Velazquez, il tecnico spagnolo che era arrivato in Friuli con grande sorprese anche dei media in estate. Classe 1981 di Salamanca aveva vissuto due anni importanti all’Alcorcon. In dodici partite è riuscito a raccogliere appena 9 punti a fronte di 2 vittorie, 3 pareggi e 7 sconfitte. La decisione è arrivata in seguito al brutto ko esterno al Castellani contro l’Empoli di due giorni fa. Per la squadra bianconera si aspetta ora una svolta anche grazie all’arrivo di un altro allenatore. La scelta è ricaduta su Davide Nicola che dunque prende il posto del tecnico spagnolo alla guida dei friulani con il primo obiettivo di centrare la salvezza. Un percorso lungo che dovrà portare i calciatori a credere nuovamente nei loro mezzi per cercare di raggiungere risultati che sono oggettivamente alla loro portata. Una cosa che non era riuscita al tecnico spagnolo, non in grado di tenere insieme il gruppo e di far risaltare le qualità dei singoli.

Udinese, Velazquez esonerato: Nicola riuscirà a salvare i bianconeri?

Davide Nicola ha preso il posto di Julio Velazquez in seguito al suo esonero dall’Udinese. Il tecnico di Luserna San Giovanni viene da quasi un anno di stop, in seguito all’esonero al Crotone del dicembre scorso. Nonostante questo era stato protagonista di una clamorosa salvezza proprio sulla panchina dei pitagorici nella stagione 2016/17. Tecnico giovane e con delle buone idee porterà freschezza e nuovi schemi nello spogliatoio dei friulani. Sicuramente rispetto a chi l’ha preceduto mostrerà un polso più duro, in grado di scuotere la squadra anche nei momenti difficili come questi. Sarà importante capire se accadrà anche qualcosa nel calciomercato di gennaio dove l’Udinese avrebbe assoluta necessità di prendere una punta fisica e adatta a fare la differenza in un campionato fisico come la Serie A.