DIRETTA ROMA SPORTING BRAGA, MISSIONE PER RANIERI

I giallorossi di Ranieri sono pronti ad una gara di vitale importanza tra le mura amiche. La diretta Roma Sporting Braga rappresenta un’occasione d’oro per accaparrarsi un posto tra i piani alti in questo ogiovedì 12 dicembre 2024 alle ore 18:45. Il pareggio ottenuto contro il Tottenham ha sicuramente tutt’altro sapore rispetto all’1-1 in Belgio contro l’Union Saint-Gilloise. Il 2-2 di Londra è infatti arrivato all’ultimo minuto grazie al gol di Hummels alla prima di Ranieri in Europa con la Roma dal suo ritorno. Lo Sporting Braga è riuscito a riscattare il 2-1 interno subito dal Bodo Glimt prima pareggiando 1-1 contro l’Elfsborg ma soprattutto dopo rifilando un secco 3-0 ai tedeschi dell’Hoffenheim, avversaria tutt’altro che agevole.

Probabili formazioni Roma Braga/ Quote: El Shaarawy o Saelemaekers? (Europa League, 12 dicembre 2024)

DOVE VEDERE DIRETTA ROMA SPORTING BRAGA, STREAMING VIDEO E TV

Se Siete tifosi dei giallorossi o comunque volete vedere la diretta Roma Sporting Braga in tv, vi basterà abbonarvi a Sky che detiene inoltre anche la trasmissione in diretta streaming, naturalmente sull’applicazione Sky Go.

LE PROBABILI FORMAZIONI ROMA SPORTING BRAGA

Queste invece le probabili formazioni Roma Sporting Braga. I giallorossi si disporranno con il 3-4-2-1. In porta Svilar, protetto qualche metro più avanti da Mancini, Ndicka e Hermoso. A centrocampo Abdulhamid, Paredes, Koné e Angeliño mentre Saelemaekers è confermato sulla trequartisti insieme al ritorno di Pellegrini. Davanti Dovbyk.

Video/ Napoli Braga (2-0) gol e highlights: Osimhen ritorna al gol! (12 dicembre 2023)

Il Braga risponde invece col 3-4-3- Tra i pali Matheus, difesa a tre composto da Ferreira, Niakaté e Arrey-Mbi. Agiranno da esterni Roger e Gabri Martinez con Moutinho e Carvalho in mediana. Tridente offensivo Horta, El Ouazzani e Bruma.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE ROMA SPORTING BRAGA

I giallorossi partono favoriti in questa partita? Lo possiamo vedere attraverso le quote per le scommesse della diretta Roma Sporting Braga: la squadra di Ranieri è data a 1.70 mentre il 2 fisso a 4.75, comunque più basso della X a 3.80.

L’Over 2.5 è quotato 1.92 mentre l’Under alla stessa soglia ha un valore simile vale a dire 1.98. Gol e No Gol invece si possono trovare entrambe a 1.91.

Diretta/ Napoli Braga (risultato finale 2-0): Mazzarri agli ottavi di finale! (12 dicembre 2023)