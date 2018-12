Video/ Carrarese-Arzachena (2-0): highlights e gol della partita (Serie C girone A, 20^ giornata)

È arrivato il momento di scoprire il video degli highlights e dei gol di Carrarese-Arzachena 2-0: allo stadio dei Marmi gli uomini di Silvio Baldini ritrovano la vittoria che mancava da diverse giornate, un successo che ridà fiducia ed entusiasmo agli apuani che dopo una serie di passi falsi avevano perso contatto dalle prime posizioni della classifica; quindicesimo KO in venti partite per gli smeraldini che scendono all’ultimo posto, scavalcati anche dalla Lucchese che ha strappato un pareggio in casa dell’Arezzo. Riavvolgiamo il nastro partendo dal fischio d’inizio dell’arbitro Feliciani di Teramo, atteggiamo come al solito aggressivo da parte dei padroni di casa, Cardoselli direttamente dalla bandierina impegna Pini che alza il pallone sopra la traversa, mentre Tavano da distanza ravvicinata non inquadra il bersaglio. Gli apuani attaccano ma il gol non arriva, si materializza nuovamente l’incubo di rimanere a bocca asciutta dopo gli enormi sforzi profusi, soprattutto quando a inizio secondo tempo Sanna si presenta tutto solo davanti a Borra ma spreca clamorosamente la palla dell’1-0. Dall’altra parte Tavano prolunga per Maccarone che segna in posizione di fuorigioco, gol giustamente annullato. Ci sono voluti 72 minuti ma alla fine la Carrarese la sblocca con il colpo di testa di Giacomo Ricci che trasforma in oro il calcio piazzato e porta in vantaggio gli apuani che a dieci minuti dal novantesimo mettono il punto esclamativo con la conclusoine da fuori di Agyei. L’Arzachena chiude anche con l’uomo in meno per l’espulsione di Arboleda, autore di un’entrata killer su Valente, secondo giallo inevitabile e rosso automatico. In un campo pietoso e davanti a un pubblico non proprio delle grandi occasioni, gli uomini di Baldini tornano a gioire e sperano che questo successo possa essere un buon viatico per il 2019 ormai alle porte.

CARRARESE-ARZACHENA 2-0, HIGHLIGHTS E GOL

© RIPRODUZIONE RISERVATA