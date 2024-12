RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE, CLASSIFICA: TRE ITALIANE IN CAMPO!

Tornano a farci compagnia i risultati Champions League, a due settimane dagli ultimi impegni ecco che mercoledì 11 dicembre si completa la sesta giornata iniziata ieri, il girone unico da 36 squadre procede rapidamente verso la sua conclusione e bisogna fare attenzione alle nove partite in programma stasera, perché come sempre avremo due “anticipi” alle ore 18:45, che sono Atletico Madrid Slovan Bratislava e Lille Sturm Graz, ma soprattutto le altre tre italiane impegnate, tutte alle ore 21:00, con Bologna Benfica, Juventus Manchester City e Milan Stella Rossa che ci diranno molto sulle ambizioni delle nostre rappresentanti nei risultati Champions League.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE, CLASSIFICA/ Perdono Atalanta e Inter! Diretta gol live score (10 dicembre 2024)

Purtroppo bisogna dire che il Bologna sembra tagliato fuori dalla corsa ai playoff, con quattro sconfitte consecutive e il primo storico gol nella competizione che non è servito; ovviamente diverso il discorso per Juventus e Milan che sono in piena lotta, i rossoneri visto il calendario potrebbero ambire anche agli ottavi mentre rischiano i bianconeri, che non riescono più a vincere e stasera se la vedono con un Manchester City che, per quanto in crisi, rimane pur sempre uno squadrone con straordinarie individualità. Scopriremo tutto tra poco, ora con i risultati Champions League proviamo a fare un ulteriore quadro della situazione con le altre partite del mercoledì.

Risultati Champions League Classifica/ Pari Juve, Bologna ko: Diretta gol live score, oggi 27 novembre 2024

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE, CLASSIFICA: VERSO I VERDETTI

I risultati Champions League portano in dote tante partite intriganti, è doveroso per esempio concentrarsi su Borussia Dortmund Barcellona che entrando in questa sesta giornata rappresentava la sfida diretta al terzo posto, entrambe navigano verso gli ottavi con i blaugrana che in campionato hanno perso ritmo e potrebbero pagare qualcosa a livello di fatiche mentali, resta comunque un’ottima stagione per Hansi Flick ma anche per il collega Nuri Sahin, che improvvisamente si è trovato a dover sostituire Edin Terzic che, ricordiamolo, lo scorso anno ha portato il Borussia Dortmund in finale di Champions League e dunque ha fatto ottime cose.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE, CLASSIFICA/ Diretta gol live score: Inter davanti a tutti (26 novembre 2024)

Sempre parlando delle prime posizioni in classifica, Arsenal Monaco è una sfida scintillante: chi delle due dovesse vincere avrebbe forse fatto il passo decisivo per la qualificazione diretta agli ottavi, l’altra invece rischierebbe di dover giocare i playoff perché a questo punto nei risultati Champions League non sono rimasti troppi margini per correggere il tiro, dopo questo mercoledì sera mancheranno solo due giornate per chiudere il girone e allora attenzione a chi deve risalire la corrente come lo Stoccarda che, a parte il blitz sul campo della Juventus, ha deluso le aspettative e addirittura viene da un 1-5 incassato a Belgrado dalla Stella Rossa.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: 6^ GIORNATA

Ore 18:45 Atletico Madrid Slovan Bratislava

Ore 18:45 Lille Sturm Graz

Ore 21:00 Arsenal Monaco

Ore 21:00 Benfica Bologna

Ore 21:00 Borussia Dortmund Barcellona

Ore 21:00 Feyenoord Sparta Praga

Ore 21:00 Juventus Manchester City

Ore 21:00 Milan Stella Rossa

Ore 21:00 Stoccarda Young Boys

CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE

Liverpool 15

Inter 13

Barcellona, Borussia Dortmund 12

Atalanta 11

Bayer Leverkusen, Arsenal, Monaco, Aston Villa, Sporting Lisbona, Brest, Lille 10

Bayern, Benfica, Atletico Madrid, Milan 9

Manchester City, Psv, Juventus, Celtic 8

Feyenoord, Bruges, Dinamo Zagabria 7

Real Madrid 6

Psg, Shakhtar, Stoccarda, Sparta Praga 4

Sturm Graz, Girona, Stella Rossa, Salisburgo 3

Bologna 1

Lipsia, Slovan Bratislava, Young Boys 0