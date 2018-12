Video/ Cremonese Perugia (4-0): highlights e gol della partita (Serie B 19^ giornata)

Studiamo e presentiamo il video di Cremonese Perugia, partita valida per la 19^ giornata del campionato di Serie B. La Cremonese schianta un po’ a sorpresa per 4-0 il Perugia allo “Zini” al termine di un match praticamente senza storia e decisosi di fatto alla metà del primo tempo, quando gli uomini di Rastelli hanno infilato per ben tre volte la formazione di Nesta, mettendo di fatto in ghiaccio il risultato. Guardando alle statistiche elaborate al termine dei 90 minuti si può vedere come però, per paradosso, abbiamo tirato in porta più gli umbri (18 conclusioni contro le 12 dei lombardi, molto più cinici); ben 24 però le punizioni conquistate dai grigiorossi contro le sole 9 degli ospiti, mentre un altro dato curioso è che il portiere di casa ha dovuto compiere più parate del suo collega biancorosso che tuttavia ha dovuto raccogliere quattro volte la sfera in fondo al sacco (7 interventi a 2). Infine, se i cartellini gialli più o meno di equivalgono (3 a 2 per il Perugia), il possesso palla è stato nettamente a favore dei biancorossi: questi ultimi hanno infatti provato ben 506 passaggi, una enormità rispetto ai soli 326 dei ragazzi di Rastelli, ben più efficaci però quando avevano il pallone tra i piedi.



VIDEO CREMONESE PERUGIA: LE DICHIARAZIONI

Dopo il roboante successo per 4-0 che vede la Cremonese tornare alla vittoria dopo una breve crisi di risultati, è Massimo Rastelli, tecnico dei grigiorossi, a commentare l’ottima prestazione dei suoi: “Ho cercato di mettere i ragazzi in condizioni di correre bene e sprecare le giuste energie, dato che le due partite precedenti ci hanno detto male anche se avremmo pure meritato il pareggio: oggi però siamo stati fantastici sfoderando una prestazione di squadra superlativa” ha detto l’allenatore dei lombardi. “Le partite poi sono fatte anche di episodi e va detto che il Perugia mi ha fatto un’ottima impressione poi è chiaro che se chiudi una partita sul 3-0 l’avversario si deprime ma siamo stati anche bravi noi a non fargliela riaprire” ha concluso Rastelli. Sull’altro versante è ovviamente dispiaciuto Alessandro Nesta, tecnico del Perugia, commentando il poker finale maturato allo “Zini”: “Non si tratta di errori su un gol o due, oggi siamo proprio crollati mentalmente e non mi è piaciuta tutta la giornata” ha detto l’allenatore dei biancorossi, sottolineando però che in Serie B è difficile fare tre buone gare di fila, dopo le prove fornite contro Cittadella e Foggia. “I gol però nascono da situazioni regalate ed è mancata tutta la squadra, che doveva tenere botta a riordinarsi, ma è pure vero che sul 3-0 nel secondo tempo era difficile avere una reazione” ha aggiunto Nesta che spiega come il problema non sia stato nei singoli ma nel complesso.

