Video/ Foggia Verona (2-2): highlights e gol della partita (Serie B)

Nella 19^ giornata della Serie B, è terminato con un sudato pareggio con il risultato di 2-2 il match tra Foggia e Verona, lunch match dell’ultimo turno di andata della cadetteria nella stagione 2018-2019. Come si vede nel video di Foggia e Verona sono stati proprio i gialloblu i primi a prendere l’iniziativa allo Zaccheria: al 15′ ecco la prima rete della partita con il gol firmato da Pazzini. La reazione dei satanelli però non si è fatta attendere: al 20′ ecco la rete di Mazzeo. E’ però sempre la squadra scaligera a chiudere la prima frazione dell’incontro in vantaggio: a portare il Verona sul 2-1 è Lee Seung Woo al 44’. La ripresa della partita vede il Foggia più che mai deciso a pareggiare i conti: la prima occasione arriva al 61’, ma Iemmello fallisce il calcio di rigore. A risolvere la questione arriva poi Gerbo: come si vede nel video di Foggia Verona, il rossonero sfrutta bene l’assist di Kragl e al 74’ insacca la rete di Silvestri.



LE DICHIARAZIONI

Al termine della partita allo Zaccheria ha preso la parola Alberto Gerbo, centrocampista del Foggia e autore del gol del pari, ai microfoni di Dazn:” Sono contento, giocando con Kragl ho imparato a tirare. Ci troviamo bene in campo, dedico il gol ai miei genitori che erano in tribuna. Abbiamo fatto noi la partita, abbiamo subito gol su due errori e non meritavamo nemmeno il pareggio, che ci va stretto. Noi conosciamo l’ambiente, la maglia del Foggia va protetta e voglio fare i complimenti a chi ha scritto il messaggio che ieri girava sui social per ricompattare i tifosi. Noi cercheremo di accontentare i nostri sostenitori: siamo in difficoltà, ma abbiamo bisogno di tutti”. Da parte del Verona si è invece presentato alla stampa lo stesso allenatore Grosso che ha dichiarato, in aperta polemica con la direzione arbitrale: “Episodi favorevoli per noi non ne ricordo tanti. E’ stata una gran bella partita, abbiamo subito un po’ questo caos che si è creato nel campo. Nella ripresa penso ci sia stato più di qualche episodio che ha indirizzato la gara. Nel momento in cui potevamo uccidere la gara, qualche scelta arbitrale poteva essere diversa. Scelte particolari da parte dell’arbitro, usciamo da qui comunque con un punto importante”.

