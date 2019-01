MAXI LOPEZ, “WANDA NARA MI CHIAMA QUANDO ICARDI È IN RITIRO”/ Lei furiosa, “nemmeno un ignorante può crederci”

Volano gli stracci dopo le dichiarazioni rilasciate da Maxi Lopez su Wanda Nara nel corso di un’intervista al quotidiano argentino Olé. L’ex attaccante del Milan ha palato del complicato rapporto che lo lega alla madre dei suoi tre figli, Valentino, Constantino e Benedicto, ora sposata con l’ex compagno di squadra di Maxi, quel Mauro Icardi di cui è anche agente. Proprio nei giorni in cui la procuratrice è al centro delle discussioni per le difficoltà nel rinnovo di contratto tra Icardi e l’Inter, ecco le dichiarazioni esplosive di Maxi Lopez, che attualmente ha ripreso a segnare in Brasile con la maglia del Vasco da Gama: “Nonostante io mi adegui per non alzare la tensione, lei non fa il suo dovere di madre e mi chiama quando suo marito è in ritiro. Non mi presto a questo gioco e chiedo solo di poter conservare un rapporto sereno con i miei bambini“.

WANDA NARA FURIOSA SU TWITTER

Le parole di Maxi Lopez sono state accolte da Wanda Nara come insinuazioni irricevibili, che rischiano di minare l’onorabilità del marito Mauro Icardi. L’argentina ha sfogato tutto il suo disappunto su Twitter, dove poco fa ha commentato:”Nemmeno la persona più ignorare al mondo potrebbe credere alle dichiarazioni di Maxi Lopez. La cosa più vergognosa è che un giornale voglia denigrare me e la mia famiglia pubblicando queste caz***e senza verificarne l’autenticità“. In un secondo cinguettio l’agente del capitano dell’Inter se l’è presa in particolare con La Gazzetta dello Sport:”Nessuno si può permettere di entrare nelle mie vicende familiari, riportando notizie false e tendenziose. Gazzetta, la mancanza di rispetto nei confronti di un signore come Mauro Icardi presente al vostro ultimo evento e sempre disponibile con voi è veramente vergognoso..“. Arriverà la replica della Rosea? Ma soprattutto, Maxi Lopez e Mauro Icardi cosa ne pensano?

Nessuno si può permettere di entrare nelle mie vicende familiari,riportando notizie false e tendenziose. @Gazzetta_it la mancanza di rispetto nei confronti di un signore come @MauroIcardi presente al vostro ultimo evento e sempre disponibile con voi è veramente vergognoso .. — wan (@wandaicardi27) 12 gennaio 2019

Nemmeno la persona più ignorare al mondo potrebbe credere alle dichiarazioni di ML. La cosa più vergognosa è che un giornale voglia denigrare me e la mia famiglia pubblicando queste cazzate senza verificarne l’autenticità. — wan (@wandaicardi27) 12 gennaio 2019





