Higuain nasconde la Nutella: foto scatena ironia social/ “Non ha fame di goal”, l’addio al Milan si avvicina?

Gonzalo Higuain ha fame di goal o di Nutella? L’interrogativo sorge dopo aver visto l’ultimo scatto che sta facendo il giro dei social. È spuntata in rete una immagine dell’attaccante del Milan in treno con il resto della squadra, e un particolare ha attirato l’attenzione di tutti. Quando la foto è stata scattata, il Pipita nascondeva qualcosa all’obiettivo. Cosa? Una confezione di merendine molto note e amate dagli italiani. Questo particolare ha scatenato l’ironia del web: «Ma davvero nasconde la Nutella?», si chiede più di qualcuno. Negli ultimi tempi non sono mancate battute sulla forma fisica di Higuain, complici i numeri in campo che continuano a non convincere tifosi e addetti ai lavori. Del resto da quando è in Europa Higuain non ha mai segnato così poco. Nella sua testa c’è già il Chelsea dell’ex mentore Maurizio Sarri? Dovrà però lasciare le merendine in Italia per ritrovare forma e sorriso.

HIGUAIN NASCONDE LA NUTELLA: FOTO SCATENA IRONIA SOCIAL

Il nuovo anno non è cominciato nel migliore dei modi per Gonzalo Higuain. Nel match di ieri di Coppa Italia contro la Sampdoria non è riuscito a lasciare il suo marchio e il Milan ha dovuto ringraziare Cutrone nei supplementari per ottenere il passaggio ai quarti di finale della competizione. Da mesi vanno avanti le critiche al Pipita, del resto ha segnato finora solo 8 gol tra Serie A ed Europa League. Sono distanti i numeri che la società e i tifosi si aspettavano quando in estate è arrivato dalla Juventus. Ad essere attivi sono invece i social, sempre vigili su quello che accade. E stavolta nel mirino è tornato il Pipita. Al centro di numerosi voci di calciomercato, Higuain è stato immortalato in una foto, poi pubblicata e condivisa da alcuni compagni rossoneri, mentre si apprestava a gustare la Nutella B-ready. Un modo forse per addolcire quello che è senza dubbio un momento amaro per lui…

Bravo Gonzalo che porta solo l’essenziale per il viaggio. pic.twitter.com/pNSqjFdAho — CALCIATORI BRUTTI (@CB_Ignoranza) 13 gennaio 2019





© RIPRODUZIONE RISERVATA