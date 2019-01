INFORTUNIO DIEGO PEROTTI/ Problema al polpaccio nel riscaldamento di Roma-Entella, il calvario continua

Prosegue il calvario stagionale di Diego Perotti: nuovo infortunio per l’attaccante argentino che doveva essere schierato titolare nella sfida di Coppa Italia tra la Roma e la Virtus Entella. Perotti invece ha accusato un problema al polpaccio, la classica “pizzicata” muscolare che l’ha fermato nel riscaldamento, costringendolo a fermarsi ancora in un’annata saltata in blocco nella sua prima parte a causa di problemi fisici che l’avevano messo ai margini della rosa di Eusebio Di Francesco. Perotti nonostante le voci di divorzio dalla Roma ha lavorato per mesi per tornare disponibile, ricominciando a dicembre a farsi vedere in campo, fino a tornare al gol su rigore in Serie A nel match contro il Sassuolo. Tanto che il club ha iniziato a pensare a lui di nuovo come potenziale titolare, considerando la mancanza di esperienza in un gruppo molto giovane come quello giallorosso, soprattutto per quanto riguarda la batteria degli attaccanti.

ANCORA UN PROBLEMA AL POLPACCIO SINISTRO

Perotti è stato dunque costretto a fermarsi nel “warm-up” di Roma-Entella, con Di Francesco che ha impiegato Justin Kluivert al suo posto nell’undici titolare di Coppa Italia. A preoccupare è soprattutto il fatto che il problema fisico è stato accusato al polpaccio sinistro, ovvero lo stesso che ha costretto l’argentino a fermarsi a ottobre, quando il suo rientro in campo sembrava imminente. Si è aggiunto invece un altro mese e mezzo di stop, con Perotti che puntava moltissimo sulla ripresa stagionale per riprendersi la Roma e il posto al fianco di Dzeko e Zaniolo, certezze offensive in una Roma che ha dovuto comunque fare i conti con moltissimi infortuni in questa prima parte della stagione. Gli accertamenti strumentali già nella giornata di domani diranno se fermarsi con prudenza sia stata la scelta giusta, o se Perotti sarà costretto ad un nuovo stop in una stagione piena di problemi fisici.

