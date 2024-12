RISULTATI CONFERENCE LEAGUE, CLASSIFICA: VERSO I VERDETTI!

I risultati Conference League ci conducono per mano verso la quinta giornata del girone unico: giovedì 12 dicembre si comincia già alle ore 14:00 con Vikingur Djurgarden e poi alle ore 16:30 occhi puntati su Astana Chelsea, come sempre avremo le due fasce orarie delle ore 18:45 e delle ore 21:00 e nella prima di queste ci sarà Fiorentina Lask, che naturalmente è la partita che ci interessa maggiormente e con la quale i viola hanno la grande occasione di fare un passo avanti forse decisivo verso la qualificazione agli ottavi. Ricordiamo un fatto importante: a differenza delle altre due competizioni, i risultati Conference League per il girone hanno solo sei giornate.

Pronostici Conference League/ Quote e previsioni sulle partite della 5^ giornata (oggi 12 dicembre 2024)

Questo significa che siamo già al penultimo turno e che arriva già il momento di tirare le somme, per il momento non abbiamo verdetti ufficiali anche in virtù di una classifica lunghissima (le squadre sono 36) ma certamente possiamo cominciare a dire qualcosa in proiezione, per esempio appare decisamente complicato che il Chelsea manchi la qualificazione diretta agli ottavi ma questo vale anche per il Legia Varsavia, l’altra squadra che come i Blues ha finora vinto tutte le partite. Tra poco ad ogni modo lasceremo parlare i campi e scopriremo quello che ci diranno i risultati Conference League per questa quinta giornata, per ora proviamo a tracciare altri temi su pomeriggio e sera.

Probabili formazioni Fiorentina Lask Linz/ Quote: quanto turnover? (Conference League, 12 dicembre 2024)

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE, CLASSIFICA: FIORENTINA CON SPERANZE

Nei risultati Conference League naturalmente una larga fetta delle attenzioni se la prende la Fiorentina, che dopo lo scivolone contro l’Apoel Nicosia si è rifatta battendo il Pafos ed è nel gruppetto delle seste in classifica: una di queste a oggi dovrebbe passare dai playoff ed è ben evidente il perché oggi i viola debbano fare il loro dovere, l’occasione è ghiotta perché si gioca all’Artemio Franchi contro un Lask Linz che non ha ancora vinto, anzi ha pareggiato due partite perdendone altrettante e sarebbe eliminato dalla corsa, cosa che potrebbe accadere in maniera molto concreta in caso di sconfitta questa sera.

Video Fiorentina Pafos (3-2) Gol e highlights: rete inusuale di Kouame (Conference League, 28 novembre 2024)

La Fiorentina continua a volare in campionato, ha battuto anche il Cagliari e ha ulteriormente avvicinato la vetta del campionato avendo ancora una partita in meno; per il momento insomma la reazione al dramma sfiorato con il malore di Edoardo Bove è stata ottima e questa squadra sta dimostrando di poter fare ben oltre le aspettative, bravissimo Raffaele Palladino a metterla in campo in un certo modo e infondere fiducia e tranquillità. Vedremo se contro il Lask arriverà una vittoria che avvicinerà gli ottavi, ricordando anche che la Fiorentina chiuderà i risultati Conference League del girone sul campo del Vitoria Guimaraes che sta facendo benissimo ma che, almeno sulla carta, rimane un’avversaria abbordabile in un percorso che non è stato troppo impegnativo per la squadra viola.

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE: 5^ GIORNATA

Ore 14:00 Vikingur Djurgarden

Ore 16:30 Astana Chelsea

Ore 18:45 Basaksehir Heidenheim

Ore 18:45 Dinamo Minsk Larne

Ore 18:45 Copenaghen Hearts

Ore 18:45 Fiorentina Lask

Ore 18:45 HJK Helsinki Molde

Ore 18:45 Legia Varsavia Lugano

Ore 18:45 Noah Apoel Nicosia

Ore 18:45 Olimpia Lubiana Cercle Brugge

Ore 18:45 Petrocub Betis

Ore 21:00 Gent Backa Topola

Ore 21:00 Mlada Boleslav Jagiellonia

Ore 21:00 Omonia Nicosia Rapid Vienna

Ore 21:00 Pafos Celje

Ore 21:00 Shamrock Rovers Borac Banja Luka

Ore 21:00 San Gallo Vitoria Guimaraes

Ore 21:00 The New Saints Panathinaikos

CLASSIFICA CONFERENCE LEAGUE

Chelsea, Legia Varsavia 12

Jagiellonia, Rapid Vienna, Vitoria Guimaraes 10

Fiorentina, Olimpia Lubiana, Lugano, Heidenheim 9

Shamrock Rovers 8

Cercle Brugge, Djurgarden, Apoel Nicosia, Vikingur, Borac Banja Luka 7

Pafos, Hearts, Gent 6

Copenaghen 5

Celje, Backa Topola, Betis, Astana, Panathinaikos, San Gallo, Noah 4

Molde, Omonia Nicosia, The New Saints, Mlada Boleslav, HJK Helsinki 3

Lask, Basaksehir 2

Petrocub 1

Dinamo Minsk, Larne 0