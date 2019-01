Inter, Jack Ma di Alibaba nuovo socio di Suning?/ Nel mirino 31% di Thohir: maxi-trama dalla Cina verso Zhang

Gusto due giorni fa era uscita la notizia di un fondo “misterioso” di Hong Kong che puntava al 31% delle quote dell’Inter (quelle di Erik Thohir, ndr) per diventare nuovo socio di Suning e, chissà, volerlo anche scalzare nel futuro rilancio della società milanese: oggi quel “fondo” ha un nome, Jack Ma, e un’azienda – Alibaba – ovvero i più ricchi di tutta la Cina. La “bomba” viene rivelata dal Corriere dello Sport oggi in edicola e inquadra una maxi-trama che dalla Cina inizia a delinearsi per affiancare (e forse non solo) Jindong e Steven Zhang (rispettivamente patron e presidente) dell’Inter FC. Jack Ma punterebbe proprio a quel 31% appartenente all’ex presidente Thohir per iniziare la sua “partita” all’interno della società neroazzurra, provando ad aprirsi al mondo del calcio per calcoli e affari che al momento, ovviamente, sfuggono ai più, ma che potrebbero svelarsi nei prossimi anni. «Alibaba ha una partecipazione attorno al 20% nell’azionariato Suning: una partnership tutt’altro che casuale visto che è servita per costruire la potentissima piattaforma di e-commerce messa in piedi dal gruppo proprietario del club nerazzurro», scrive il Corriere dello Sport in merito alle operazioni in mente al fondatore e patron del colosso cinese di internet, per l’appunto Alibaba.

LE TRAME FRA CINA E INTER

Di recente, proprio Jack Ma aveva già stretto un’alleanza diretta con il rampo sportivo di casa Suning in Cina mentre ci aggiungiamo anche quella “foto-ricordo” di qualche mese fa sulla terrazza del Suning Bellagio di Shanghai dove si celebravano gli accordi per i 200 milioni complessivi con Alipay, piattaforma di pagamento online di Alibaba, alla presenza dei due Zhang, di Jack Ma e anche del Presidente Uefa Alexsander Ceferin. Insomma, per Alibaba il mondo del calcio si fa sempre più allettante e l’Inter cinese è ovviamente la prima “interessata” nella lista: «L’ulteriore tassello del mosaico è che Suning fa già parte del portafoglio di Yungfeng Capital. Insomma, tenuto conto che dietro la cessione del 31% di Thohir c’è proprio la regia del gruppo della famiglia Zhang, allora ci sono sufficienti indizi per credere che la pista Jack Ma-Yungfeng Capital sia quella giusta. Suning, infatti, avrebbe al suo fianco un socio che conosce perfettamente, visto che è già partner per altri affari», rilanciano ancora i colleghi del Corriere dello Sport. L’operazione effettiva sarebbe ancora lontana dall’avvenire ma si starebbe profilando un’altra stagione d “incertezza” societaria, questa volta però con l’Inter sempre più ambita come possibile rilancio internazionale, con il gioco di parole che vien da sé..

© RIPRODUZIONE RISERVATA