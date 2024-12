VIDEO BENEVENTO GIUGLIANO, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Ciro Vigorito il Giugliano strappa un successo inaspettato alla vigilia in trasferta vincendo per 1 a 0 contro il Benevento. Nel primo tempo l’intenzione degli Stregoni di assumere immediatamente il comando delle operazioni si traduce in un calcio di punizione impreciso battuto da Lanini verso il quarto d’ora di gioco.

I Sanniti continuano a proiettarsi in zona offensiva e falliscono un paio di occasioni interessanti con Acampora al 23′ e soprattutto con Talia al 40′, incappando nella parata dell’attento Russo. Nel secondo tempo la storia del match pare ripetersi rispetto a quanto accaduto durante la partita e gli uomini di mister Auteri non concretizzano nemmeno con Perlingieri tra il 51′ ed il 55′.

Nel finale, con una fiammata improvvisa, i Tigrotti spezzano l’equilibrio portandosi in vantaggio al 72′ con il gol segnato da Celeghin, protagonista di un colpo di testa vincente sull’assist sfornato da Baldé. I giallorossi vanno quindi a caccia del pari sprecando con Lamesta, Berra e pure con Meccariello, in questo caso nei minuti di recupero.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Mattia Ubaldi della sezione di Roma 1 ha estratto il cartellino giallo per due volte ammonendo rispettivamente Berra al 90’+4′ da un lato, Oyewale al 63′ dall’altro. Il Giugliano, grazie ai tre punti ottenuti nella diciannovesima giornata di campionato, riesce così a toccare quota 27 nella classifica del girone C della Serie C 2024/2024 mentre la capolista Benevento resta incollata a 37 punti.

VIDEO BENEVENTO GIUGLIANO: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS