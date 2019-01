Mia Khalifa, “Mi piace Zidane perché amo la violenza” / L’ex attrice per adulti: “Eccitante la testata”

Mia Khalifa ha sconvolto tutti ancora una volta: “Mi piace Zidane perché amo la violenza, la testata del 2006 a Materazzi la trovo eccitante“. Sono parole piuttosto scioccanti quelle della 25enne libanese col passaporto americano che ha deciso di ritirarsi dalla carriera di attrice per adulti a causa di alcune minacce di morte ricevute dall’Isis. Ai microfoni della televisione dell’Arsenal, dopo il derby contro il West Ham, l’ex attrice a luci rosse ha anche specificato: “Il mio giocatore preferito di sempre è David Beckham, sono una donna“. Le sue parole sono sicuramente d’impatto e totalmente inadatte a un periodo come questo dove la violenza fin troppo è protagonista nel mondo, soprattutto per opera degli stessi terroristi che hanno minacciato di morte la ragazza. Arrivare a giudicare un episodio di violenza in un contesto sportivo come eccitante è una scelta decisamente fuoriluogo e che può creare dei malintesi poi difficili da chiarire.

Mia Khalifa, “Mi piace Zidane perché amo la violenza”: le minacce di morte

Si torna a parlare di Mia Khalifa per la dichiarazione su Zidane e la violenza, ma da un po’ di tempo il pubblico non sentiva notizie sull’attrice per adulti. Questa si era ritirata nel 2016 dal palcoscenico a luci rosse dopo aver ricevuto delle minacce dall’Isis. A The Sport Junkies aveva svelato come le minacce siano arrivate per aver girato un film per adulti con un hijab il classico copricapo delle donne musulmane. Gli estremisti le avevano recapitato un fotomontaggio con la testa mozzata che avevano indotto la ragazza a lasciare il mondo dei film per adulti. Da allora ha deciso di cambiare vita e da un po’ di tempo ha aperto un canale di videogiochi sulla piattaforma di streaming online Twitch che ormai sta diventando famosa anche in Italia. Nel nostro paese tra i primatisti c’è CiccioGamer89 che è conosciuto anche per il successo del suo canale su Youtube e che di recente è apparso in televisione durante la trasmissione Mai dire Talk.

