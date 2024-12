PRONOSTICI SERIE A: QUALI QUOTE PER LA 16^ GIORNATA?

I pronostici Serie A oggi, sabato 14 dicembre, tornano al centro della nostra attenzione grazie alle classiche tre partite valide per la 16^ giornata: sulla carta potrebbe essere facile identificare le favorite, dal momento che tutti gli incontri del giorno vedranno di fronte una big e una piccola. Sempre ragionando in teoria, potremmo dire che il compito più semplice sia quello della Juventus in casa contro il Venezia, mentre nelle trasferte per Atalanta e Napoli potrebbe nascondersi qualche incognita in più.

Sarà allora come sempre curioso dare uno sguardo alle quote di questo campionato di Serie A 2024-2025. Ci sono tanti match non scontati, nei quali tutti gli appassionati saranno chiamati a decidere quando andare “sul sicuro” e quando invece si potrebbe osare per cercare vincite più appaganti, che renderebbero più allegro il Natale. Andiamo allora adesso davvero ad esaminare che cosa ci può offrire il sabato per i pronostici Serie A.

PRONOSTICI SERIE A: I FAVORITI PER IL BIG-MATCH DEL SABATO

FOCUS UDINESE NAPOLI

Udinese Napoli può essere considerata come la partita di cartello nel sabato per quanto riguarda i pronostici Serie A, allora ecco qualche parola in più sul match che ci attende allo stadio Friuli nel tardo pomeriggio. L’Udinese ci arriva rinfrancata dalla vittoria sul campo del Monza nella scorsa giornata, che conferma l’Udinese in una posizione molto tranquilla, forse addirittura con qualche speranza di inserirsi nella corsa per le Coppe. Il Napoli invece è reduce dalla doppia sconfitta contro la Lazio, sia in Coppa Italia sia e soprattutto in campionato, per cui Antonio Conte ha la necessità di ripartire al più presto.

Nonostante le ultime difficoltà degli ospiti, i pronostici su Udinese Napoli di Serie A in base alle quote Snai vedono proprio i partenopei come nettamente favoriti, con il segno 2 che è quotato a 1,70, mentre già è molto più stuzzicante la quota 3,60 in caso di pareggio (segno X) ed infine il segno 1 varrebbe ben 5,25 volte la posta in palio per chi crede che l’Udinese potrà infliggere un altro ko alla ex capolista.