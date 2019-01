Razzismo, arbitro a portiere: “Zitto negro”/ Serino abbandona campo, il presidente: “Fermiamo il campionato”

«Stai zitto negro», così si è rivolto l’arbitro di Serino-Real Sarno al portiere senegalese Gueye Ass Dia, della squadra di casa. Il nuovo caso di razzismo nel calcio arriva dal campionato di Promozione, girone C della Campania. Il portiere stava protestando dopo un gol convalidato agli ospiti. Dopo quell’insulto Donato Trotta, presidente del Serino, ha deciso di far uscire la squadra dal campo, rimediando una sconfitta a tavolino per 0 a 3. Il caso è scoppiato dopo il pareggio degli ospiti: il portiere ha chiesto spiegazioni ed è stato insultato ed espulso, poi sono stati mandati fuori anche un difensore, il direttore sportivo e infine l’allenatore del Serino. «Vedendo il mio calciatore in lacrime mentre si dirigeva negli spogliatoi ho deciso di ritirare la squadra dal campo perché non permetto a nessuno di calpestare la dignità dei miei ragazzi e soprattutto la mia», ha scritto Trotta su Facebook. Per il presidente del Serino quello che è accaduto a Gueye Ass Dia è un episodio molto grave: «Penso che questa volta si sia superato il limite e chiedo subito un’indagine federale». Ma per il 25enne, da due anni tesserato con il Serino, non si tratta del primo caso. Già l’anno scorso Gueye Ass Dia era stato offeso da un arbitro anche lui di Ariano Irpino, nell’Avellinese, durante il riconoscimento. «Non ti distinguo sulla foto perché sei nero», gli disse in quel caso il direttore di gara.

RAZZISMO, ARBITRO A PORTIERE: “ZITTO NEGRO”

Il Serino, che era in vantaggio sul Real Sarno, subisce un gol dagli ospiti ma il guardalinee segnala un fallo sul portiere, che farebbe annullare il gol. L’arbitro però convalida la rete, quindi il portiere senegalese chiede spiegazioni al direttore di gara che per tutta risposta lo apostrofa in quel modo e lo espelle. In difesa del compagno protesta un difensore del Serino, espulso anche lui. Interviene il direttore sportivo e scatta un altro cartellino rosso. Alla fine della bagarre anche l’allenatore viene espulso. E il presidente decide di ritirare la squadra. «Ora dobbiamo fermare il campionato, sto anche pensando di ritirare la squadra», ha dichiarato Donato Trotta all’Ansa. L’idea è di fermare per un giorno il campionato, almeno per il girone C, e «fare pulizia» rispetto a «certe persone». Così Trotta chiede di rispondere all’episodio di razzismo e chiede che le altre squadre facciano un gesto chiaro di solidarietà nei confronti del giovane portiere e soprattutto contro episodi di razzismo e discriminazione in campo. Domani il presidente del Serino potrebbe presentare un esposto su quanto accaduto.

