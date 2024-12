DIRETTA VIRTUS BOLOGNA TRIESTE: UNA SFIDA INTRIGANTE!

La diretta Virtus Bologna Trieste prende il via alle ore 19:00 di domenica 15 dicembre, sfida molto intrigante nella 11^ giornata del campionato di basket Serie A1 2024-2025: si affrontano due squadre da playoff che potrebbero anche incrociarsi al primo turno, anche se l’Allianz dopo un inizio davvero ottimo ha leggermente rallentato la marcia e non trova più le sensazioni delle prime settimane, nell’ultimo turno ha perso in casa contro Brescia e, per quanto il ko ci possa stare visto il valore della Germani, siamo arrivati ad avere un record al 50% di vittorie, che comunque a oggi garantisce il settimo posto in classifica.

Per la Virtus Bologna l’ultimo periodo è stato decisamente turbolento: il crollo in Eurolega, le dimissioni di Luca Banchi e l’arrivo di Dusko Ivanovic, ma in campionato le cose sono andate sempre molto bene e, tanto per gradire, domenica scorsa il nuovo allenatore ha festeggiato la prima vittoria all’Unipol Forum, battendo la grande rivale Milano e confermando poter andare a prendersi la vittoria della regular season. Adesso ci concentriamo sulla diretta Virtus Bologna Trieste, aspettando la palla a due di questa intrigante partita c’è tanto altro da dire riguardo il match della Unipol Arena che ci farà compagnia tra poche ore.

DOVE VEDERE LA DIRETTA VIRTUS BOLOGNA TRIESTE IN STREAMING VIDEO TV

Non ci sarà modo di assistere alla diretta tv di Virtus Bologna Trieste, almeno sui canali tradizionali della nostra televisione: come tutte le altre partite del campionato di basket Serie A1, questo match sarà trasmesso dalla piattaforma DAZN che ha acquisito i diritti per l’intero torneo, dunque le immagini arriveranno in diretta streaming video o tramite uno dei dispositivi compatibili, ricordando che sul sito ufficiale www.legabasket.it troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA TRIESTE: V NERE TRA ALTI E BASSI

Avvicinandoci alla diretta Virtus Bologna Trieste dobbiamo dire che, come già specificato prima, la stagione della Segafredo è stata fatta di alti e bassi: sulle dimissioni di Banchi si è espresso molto esplicitamente il capitano Marco Belinelli, che ha sottolineato come il livornese sia stato un fattore fondamentale la passata stagione, sia a titolo personale che per la squadra. Adesso la Virtus Bologna è entrata in una nuova era, in campionato come detto fa le onde ma non vince lo scudetto dal 2021, ha perso le ultime tre finali e chiaramente vuole tornare a vincere per poi trovare il ritmo giusto anche in Eurolega, che rimane il grande orizzonte.

Trieste si trova a vivere una stagione da neopromossa, ma già con forti ambizioni: lo ha dimostrato allestendo un roster assolutamente da playoff e facendo benissimo nelle prime giornate di Serie A1, poi l’intensità è calata e sono tornati alla ribalta i vecchi discorsi che dicono come l’Allianz dipenda troppo dalle lune di Colbey Ross e Denzel Valentine, non avendo troppi piani alternativi. Si vedrà chiaramente nel lungo periodo, intanto Trieste si è posizionata in zona playoff e dunque non possiamo dire che le cose vadano davvero male, certo bisognerà riuscire a trovare la giusta costanza lungo tutto l’arco del campionato.