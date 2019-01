Infortunio Chiellini Atalanta-Juventus/ Problema al polpaccio, emergenza centrali per Allegri?

Ancora un infortunio per un difensore bianconero. Giorgio Chiellini si è dovuto infatti fermare nella sfida dei quarti di finale di Coppa Italia che vede impegnata la Juventus sul campo dell’Atalanta. 2-0 per i bergamaschi il risultato alla fine della prima frazione di gioco, con i gol di Castagne al 37′ e di Duvan Zapata al 39′. Reti incassate dalla Juventus anche a causa dell’emergenza centrali che il tecnico livornese si trova ormai a fronteggiare. Dopo il forfait di Leo Bonucci nel match di campionato contro la Lazio, anche “King Kong” ha dovuto alzare bandiera bianca per un problema muscolare al polpaccio, dopo circa mezz’ora. E a propiziare il primo gol atalantino è stato proprio il giocatore che ha preso il posto di Chiellini in campo, quel Joao Cancelo disastroso contro la Lazio, ma che ha dato il via all’azione che ha portato Castagne a realizzare l’1-0.

ACQUISTO LAST-MINUTE IN DIFESA?

Si materializzano fantasmi per Allegri, che sperava non dover fare i conti con un’emergenza in difesa, da sempre fiore all’occhiello del ciclo vincente di questi anni della Juventus. Bianconeri che dopo aver ceduto Benatia, che ha voluto lasciare Torino per accettare la ricca offerta qatariota, e aver appunto perso Bonucci per un infortunio alla caviglia che lo terrà fuori gioco per diverse settimane, dovrà ora fare a meno anche del suo uomo di maggior esperienza. Al momento non è stato buttato nella mischia Caceres, appena tornato per la terza volta nella sua carriera a Torino dalla Lazio, ma Cancelo non si è dimostrato in giornata. Se il problema di Chiellini dovesse rivelarsi più importante del previsto, l’ultimo giorno di calciomercato, domani, potrebbe regalare un acquisto last-minute in difesa per la Juventus.

