RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA: IN CAMPO LA CAPOLISTA!

Nuovo capitolo dei risultati Serie B, dopo aver assistito all’anticipo dell’Arena Garibaldi è tempo di conoscere l’esito delle cinque partite che, come di consueto, ci faranno compagnia sabato 14 dicembre con la 17^ giornata. Si comincia alle ore 15:00, orario ormai classico: in questa fascia avremo Cesena Cosenza, Frosinone Sassuolo, Reggiana Modena e Sudtirol Mantova, mentre il posticipo delle ore 17:15 sarà l’intrigante derby ligure Sampdoria Spezia. Continua dunque la corsa alla promozione diretta: ieri sera ha giocato il Pisa, oggi tocca al Sassuolo capolista e a uno Spezia che non ha mai mollato, sono queste le tre squadre che si giocano la salita immediata in Serie A.

Il Sassuolo di Fabio Grosso è entrato in una striscia assolutamente positiva, che gli ha permesso di prendere il comando della classifica: i neroverdi, che hanno sicuramente costruito una squadra capace di vincere il campionato, tentano ora l’allungo ma rischiano parecchio, perché il Frosinone che è stato a lungo fanalino di coda ha avuto un improvviso guizzo vincendo le ultime due partite, i ciociari hanno fatto 8 punti nelle ultime cinque e dunque hanno conquistato metà del loro bottino nei risultati Serie B in queste ultime settimane, sono ancora in zona retrocessione ma possono pensare di uscirne presto.

RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA: UN CAMPIONATO INCERTO

Abbiamo detto che nei risultati Serie B il Frosinone può uscire presto dalla zona retrocessione, e in effetti è così: la classifica del campionato cadetto infatti rimane molto corta, se è vero che il Palermo che oggi sarebbe l’ultima squadra a giocare i playoff ha appena 4 punti di vantaggio sul playout rappresentato dalla Salernitana, che per di più si trova alla stessa altezza di Modena e Sampdoria che tra l’altro sarebbero salve solo in virtù della classifica avulsa. Dunque, straordinaria incertezza come di consueto: la stessa Salernitana che abbiamo appena citato ha fatto 4 punti nelle ultime due giornate e ha parzialmente sistemato una situazione che stava diventando pessima.

Per contro è in crisi la Sampdoria, che in un primo momento aveva confermato Andrea Sottil ma poi ha deciso per l’esonero: il suo posto lo prende Leonardo Semplici, che torna in sella e si trova ad affrontare immediatamente uno Spezia terzo in classifica e nel quale si sta confermando il valore di Luca D’Angelo come allenatore. Nei risultati Serie B del sabato potremmo poi citare il derby emiliano Reggiana Modena che è stato un big match in Serie C non troppo tempo fa, ma saranno i campi a dirci come andranno le cose in questa intrigante 17^ giornata che prende il via tra poche ore.

RISULTATI SERIE B: 17^ GIORNATA

Ore 15:00 Cesena Cosenza

Ore 15:00 Frosinone Sassuolo

Ore 15:00 Reggiana Modena

Ore 15:00 Sudtirol Mantova

Ore 17:15 Sampdoria Spezia

CLASSIFICA SERIE B

Sassuolo 37

Pisa 34

Spezia 33

Bari, Cremonese 24

Cesena, Juve Stabia 22

Palermo 21

Catanzaro 20

Brescia, Carrarese 19

Reggiana, Mantova 18

Modena, Sampdoria, Salernitana 17

Cosenza (-4), Frosinone 16

Sudtirol, Cittadella 13