SALAH ALLA JUVENTUS? / Calciomercato, assalto bianconero: c’è l’ok di Cristiano Ronaldo. Chi può partire

Si può sognare un colpo di calciomercato dopo aver acquistato Cristiano Ronaldo? La risposta è evidentemente affermativa se la società in questione è la Juventus. Dall’Inghilterra sono infatti sicuri che la Vecchia Signora sia pronta a sferrare in estate l’assalto a Momo Salah, il gioiellino del Liverpool che ha impressionato la Premier League e attirato l’interesse dei maggiori club al mondo. L’ex Fiorentina e Roma potrebbe dunque fare rientro in Italia questa volta con la maglia della Juventus? A lanciare la clamorosa indiscrezione è stato il Sun, ma questa voce è stata corroborata anche da Sky Arabia, secondo cui a dare l’ok all’operazione è stato lo stesso Cristiano Ronaldo. Un avallo sia dal punto di vista tecnico che di equilibri di spogliatoio: insomma, Paratici può passare all’attacco…

SALAH ALLA JUVENTUS?

Ma quanti soldi servono per strappare al Liverpool un giocatore decisivo come Momo Salah, capace di collezionare 64 reti in una stagione e mezza con la maglia Reds? Secondo le voci che hanno rilanciato la possibilità che l’affare vada in porto, la Juventus potrebbe arrivare a sborsare ben 200 milioni di euro, facendo dell’egiziano il secondo calciatore più caro di sempre dietro al solo Neymar. L’arrivo di Salah alla Juventus, però, potrebbe essere il preludio a due cessioni illustri in casa Juve: i maggiori indiziati a fare i bagagli sono Paulo Dybala, al netto degli elogi di questi giorni di Fabio Paratici nei confronti dell’argentino, che potrebbe accasarsi al Real Madrid, e Douglas Costa, che è sembrato strizzare l’occhio al Manchester United mettendo un “like” ad un post che ipotizzava lo scenario di un suo trasferimento ad Old Trafford. Come la prenderebbero i tifosi bianconeri: Salah vale Dybala e Douglas Costa messi insieme?

