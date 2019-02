Eric Harrison è morto/ Lo struggente messaggio di David Beckham per il suo allenatore

L’ex allenatore della squadra giovanile del Manchester United, Eric Harrison è morto a 81 anni qualche ora fa. Il mondo del calcio tutto è in lutto per l’addio ad uno degli uomini che ha sempre avuto un ruolo decisivo nella storia del club inglese e che ha avuto modo di lanciare alcuni dei volti noti (e più pagati) del calcio mondiale. In particolare, Eric Harrison è il papà della famosa Classe ’92 della squadra giovanile dei Red Devils e ha lanciato la carriera di David Beckham, Paul Scholes, Gary e Phil Neville, Ryan Giggs e Nicky Butt regalando al calcio inglese premi e lustro. L’amore tra il club e l’allenatore è durato molto a lungo almeno fino a quando, nel 2008, Harrison non ha lasciato la squadra. A dare la notizia al grande pubblico è stato poi il club inglese che su Twitter, postando la foto che vedete in alto, ha scritto: “Siamo molto addolorati nel riferire che ieri sera il nostro ex allenatore della gioventù Eric Harrison è scomparso. I nostri pensieri e le nostre preghiere vanno alla famiglia e agli amici di Eric in questo momento triste e difficile”.

IL MESSAGGIO DI DAVID BECKHAM

A questo messaggio ne sono seguiti tanti altri da parte dei fan ma anche da tutti coloro che in questi anni hanno avuto a che fare con Eric Harrison, David Beckham compreso. Il calciatore ha postato su Instagram una foto insieme al suo allenatore scrivendo un lungo messaggio di cordoglio ricordando i momenti passati insieme, il loro legame e il rispetto che ha sempre provato per lui: “Abbiamo perso il nostro mentore, il nostro allenatore e l’uomo che ci ha creati. Ci ha insegnato come giocare, come non arrendersi mai, quanto era importante vincere le tue battaglie individuali e cosa dovevamo fare per giocare al Manchester United Football Club. […] Ancora più importante ci ha fatto capire come lavorare sodo e rispettarci a vicenda e non solo sul campo. Non dimenticheremo le lezioni di vita che ci ha dato. Eric ti amiamo e ti devo tutto. ❤ Gary, Phil, Ryan, Paul, Nicky e David“. Ecco il post del calciatore: