Milan Empoli/ Diretta streaming video e tv: quote, Gattuso favorito (Serie A)

Milan-Empoli, diretta da Giacomelli, si gioca venerdì 22 febbraio 2019 alle ore 20.30 e sarà l’anticipo che aprirà il programma della venticinquesima giornata del campionato di Serie A. Dopo la brillante vittoria di Bergamo in casa dell’Atalanta, i rossoneri vogliono compiere un altro passo decisivo per la qualificazione in Champions League, che dopo questa giornata potrebbe diventare una corsa a due per il quarto posto con la Roma impegnata a Frosinone. Vincere sarebbe un buon viatico anche per la semifinale d’andata di Coppa Italia da disputare martedì prossimo in casa della Lazio. L’Empoli però è reduce da un ottimo 3-0 casalingo al Sassuolo che ha interrotto la crisi della squadra di Iachini ed ha riportato il sodalizio toscano a +3 sul Bologna terzultimo in classifica, in zona retrocessione.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Milan-Empoli sarà trasmessa in diretta tv per tutti gli abbonati Sky sul canale numero 202 del satellite. Ci sarà anche la possibilità per tutti gli abbonati di seguire la diretta streaming video via internet del match collegandosi sul sito skygo.sky.it tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone oppure tablet.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN EMPOLI

Le probabili formazioni del match che si disputerà a San Siro. I padroni di casa rossoneri schiereranno Donnarumma tra i pali e una difesa a quattro con Calabria esterno destro, lo svizzero Rodriguez esterno sinistro e una coppia di difensori centrali formata dall’argentino Musacchio e da Romagnoli. A centrocampo spazio all’ivoriano Kessie, al francese Bakayoko e al brasiliano Paquetà, mentre il tridente offensivo sarà guidato dal bomber polacco Piatek affiancato dal turco Calhanoglu e dallo spagnolo Suso. Risponderà l’Empoli con il polacco Dragowski a difesa della porta e una difesa a tre con l’albanese Veseli, l’argentino Silvestre e Dell’Orco schierati titolari. Al centro della linea mediana si muoveranno il bosniaco Krunic, il ghanese Acquah e l’algerino Bennacer, mentre la fascia destra sarà affidata a Di Lorenzo e la fascia sinista a Pasqual. In attacco spazio alla coppia Caputo-La Gumina.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

Le due squadre saranno schierate tatticamente con il 4-3-3 per quanto riguarda il Milan allenato da Rino Gattuso e con il 3-5-2 per quanto concerne l’Empoli guidato in panchina da Beppe Iachini. Nel match d’andata ad Empoli pareggio 1-1 con il Milan che dopo un autogol di Capezzi venne raggiunto da un rigore di Caputo. L’Empoli ha vinto, 1-2, l’ultimo precedente disputato a San Siro il 23 aprile 2017, con gol di Mchedlidze e Thiam e rete rossonera di Lapadula. Il Milan non batte i toscani in casa dal 29 agosto 2015, 2-1 con gol di Carlos Bacca e Luiz Adriano, con l’Empoli che aveva momentaneamente pareggiato con Saponara.

PRONOSTICO E QUOTE

Per quanto riguarda le valutazioni dei bookmaker sulla partita, i favori del pronostico ricadono sul Milan per la conquista dei tre punti in casa contro l’Empoli. Vittoria interna quotata 1.47 da William Hill, mentre Eurobet propone a 4.85 la quota riferita all’eventuale pareggio e Bet365 propone invece a 7.50 la quota relativa alla vittoria in trasferta. Per i gol realizzati nel corso della partita, la quota dell’over 2.5 viene fissata a 1.67 e quella dell’under 2.5 viene proposta a 2.10 da Bet365.



