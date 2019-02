Napoli-Juventus, Questura: “Evitate simboli bianconeri”/ Si temono scontri tra tifosi

Napoli-Juventus, è tutto pronto per il big match della 26° giornata ma c’è allerta scontri: la Questura partenopea ha invitato i sostenitori bianconeri a non indossare simboli della Vecchia Signora nel tragitto verso lo Stadio San Paolo. Rivali storiche, le formazioni di Carlo Ancelotti e Massimiliano Allegri sono pronte a darsi battaglia con la speranza degli azzurri di poter riaprire il discorso scudetto ma c’è grande apprensione per quanto potrebbe accadere fuori dallo stadio. La Questura di Napoli ha dunque consigliato ai tifosi juventini, quelli provenienti dalla Campania poiché da Torino si pensa di disertare la trasferta, di non vestire simboli che facciano riferimento alla rivale napoletana: come sottolinea Sport Mediaset, il timore è quello che qualche cane sciolto decida di aggredire i tifosi rivali per le strade della città.

NAPOLI-JUVENTUS, ALLERTA SCONTRI TRA TIFOSI

Tuttosport sottolinea che, oltre alla rivalità tra Napoli e Juventus, si aggiunge anche il malumore dei tifosi partenopei per la disparità di trattamento rispetto alla gara d’andata: ai sostenitori azzurri fu infatti vietata la trasferta all’Allianz Stadium. Sono mille i tagliandi a disposizione dei tifosi ospiti, ma il rischio è che i tifosi juventini residenti in Campania possano confondersi nei settori azzurri acquistando biglietti con la tessera del tifoso. La Digos di Torino ha avvisato i colleghi di Napoli sull’intenzione dei gruppi ultras torinesi di voler disertare la trasferta, il che rappresenta una buona notizia per quanto riguarda l’ordine pubblico: limiterebbe infatti il rischio di incidenti, sebbene siano già stati predisposti 800 agenti e oltre 1000 steward.

