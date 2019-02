Video/ Pistoiese-Entella (0-2): highlights e gol della partita (Serie C girone A, 24^ giornata)

Video Pistoiese-Entella 0-2: highlights e gol della partita valevole per la 24^ giornata di Serie C girone A. Davanti ai 700 spettatori del Melani la formazione di Roberto Boscaglia ottiene un’altra vittoria esterna che la avvicina ulteriormente alle primissime posizioni della classifica, la Pro Vercelli capolista resta a sei lunghezze di distanza ma con tre partite in meno rispetto ai biancocrociati si tratta di un gap ampiamente colmabile. A differenza del divario tecnico che attualmente divide Pistoiese e la stessa Virtus Entella, con gli ospiti che hanno trovato subito la via del gol con Ardizzone al 4′ del primo tempo, e a inizio ripresa archiviano la pratica con Mancosu, a Chiavari da poche settimane ma già divenuto il nuovo idolo dei tifosi dopo l’esperienza nel campionato canadese con la maglia del Montreal Impact. Nella sessione di gennaio il club ligure si è ulteriormente rinforzato partendo comunque da una rosa iper-competitiva, la promozione diretta in Serie B è un traguardo ampiamente alla portata di questa Entella che fino a qualche mese fa sperava in un ripescaggio divenuto sempre più improbabile con il passar del tempo. Ma i ragazzi di Boscaglia si stanno prendendo sul campo quello che la giustizia sportiva non ha concesso loro la scorsa estate.

LE DICHIARAZIONI

Le parole di Antonino Asta, allenatore della Pistoiese: “Abbiamo affrontato la squadra più forte di tutta la Serie C, resta comunque il rammarico per aver preso subito gol a inizio gara. In qualche occasione siamo anche andati vicini al pareggio, poi alla ripresa del gioco c’è stato lo 0-2 che ci ha tagliato le gambe. Nulla da recriminare, gli avversari sono stati superiori e hanno meritato di vincere, ma siamo sempre rimasti in partita, ci rimane il rimpianto di come sarebbero andate le cose se ci fossimo portati sull’1-1”. Uno dei protagonisti in campo, Francesco Belli: “Tenevo particolarmente a questa partita perché non avevo mai giocato contro la Pistoiese. Ci è andata bene, abbiamo portato a casa tre punti importantissimi per il nostro campionato. Siamo stati cinici, potevamo raddoppiare già nel primo tempo con Mota Carvalho e in questa maniera avremo gestito ancora più agevolmente la situazione. Al netto di qualche ripartenza degli avversari che ci hanno messo un po’ alle corde devo dire che meritavamo assolutamente noi la vittoria. Non pensiamo più al ripescaggio, siamo retrocessi sul campo e ora sta a noi riconquistare la Serie B, sarà durissima perché ci sono tante avversarie attrezzate per la promozione, inoltre ci aspetta un mese molto difficile con tanti impegni ravvicinati dove non bisognerà lasciare nulla per strada”.





