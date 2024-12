VIDEO LEGNAGO SALUS ASCOLI, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Mario Sandrini l’Ascoli si aggiudica la vittoria in trasferta per 1 a 0 contro il Legnago Salus. Nel primo tempo i veneti sembrano iniziare bene la contesa andando immeditamente alla conclusione con Martic al 7′ ma i bianconeri non si scompongono e replicano trovando anzi il gol del vantaggio al 24′ per merito di Varone, bravo nel deviare in maniera vincente un tiro del compagno Tremolada.

Al 45′ il solito Martic non ottiene quanto auspicato dal suo nuovo tentativo. Nel secondo tempo i biancoblu vorrebbero siglare la rete del pareggio ma si dimostrano imprecisi di testa con Basso Ricci in apertura di ripresa al 51′. Nel finale gli sforzi prodotti dalla compagine guidata dal tecnico Contini si traducono soltanto in uno spunto di Diaby a mandare la sfera in curva al 64′.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Maria Marotta della sezione di Sapri ha estratto il cartellino giallo per sette volte ammonendo rispettivamente Ampoliini al 45’+1′ e Franzolini al 55′ da un lato, Alagna al 16′, Marsura al 59′, Varone al 61′, Livieri al 74′ e Cozzoli al 77′ dall’altro. I tre punti maturati in questa diciannovesima giornata di campionato permettono all’Ascoli di raggiungere quota 24 nella classifica del girone B della Serie C 2024/2025 mentre il Legnago Salus rimane incollato a 12 punti.

VIDEO LEGNAGO SALUS ASCOLI: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS

