Napoli-Juventus, Insigne: “Vincere ha sapore speciale”/ “Fascia da capitano un onore”

Napoli contro Juventus, domenica sera il confronto diretto per la 26° giornata di Serie A. Lorenzo Insigne guiderà l’attacco degli azzurri e ha parlato così del big match del San Paolo ai microfoni di Sky Sport: «La sfida è sentita e il distacco e ampio ma proveremo a vincerla perché per noi ha un sapore speciale, così da fare un regalo ai nostri tifosi. È sempre bello segnare alla Juve». Una battuta sulla vittoria corsara all’Allianz Stadium della passata stagione: «Eh ma forse la vittoria a Torino forse non ci ha aiutato, perché non abbiamo messo la giusta cattiveria nelle altre partite (ride, ndr)». Il numero 24 ha poi parlato di Milik: «Sono contento per lui perché ha vissuto due infortuni di fila al crociato e non è facile. Può ancora migliorare perché è giovane, può dare ancora molto al Napoli».

“LA FASCIA DA CAPITANO E’ UN ONORE”

Dopo l’addio di Marek Hamsik, trasferitosi in Cina, Insigne è diventato il nuovo capitano del Napoli: «La fascia al braccio è un po’ più pesante, poi a Napoli e da napoletano non capita tutti i giorni, sono diventato capitano da poco e sono orgoglioso di indossarla e rappresentare questo popolo. Spero di poterlo fare per tanti anni. Ancelotti mi ha cambiato posizione e mi trovo bene, anche se nell’ultimo periodo non sono incisivo all’inizio; l’importante però è lavorare duro e fare ottime prestazioni». E sullo slovacco ha aggiunto: «Lui ha fatto la storia del Napoli, ha superato Maradona anche nei gol ed è solo da prendere come esempio. Sono orgoglioso di aver giocato con lui, è un grande uomo, non ha mai detto cose fuori posto o si è lamentato, ha sempre dato il massimo. Gli dico grazie per gli anni vissuti insieme».

© RIPRODUZIONE RISERVATA