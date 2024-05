Lorenzo Insigne papà per la terza volta: la moglie Jenny Darone ha partorito/ Nato Mattia: “Benvenuto”

Lorenzo Insigne papà per la terza volta: la moglie Jenny Darone ha partorito il piccolo Mattia

Grande gioia per Lorenzo Insigne e la sua famiglia che, lo scorso 29 maggio 2024, hanno accolto in famiglia il piccolo Mattia. Per l’ex calciatore del Napoli si tratta del terzo figlio dopo la nascita di Carmine e Christian nati rispettivamente nel 2013 e nel 2015, tutti frutti dell’amore con la moglie Jenny Darone. L’annuncio è arrivato tramite i social con una storia pubblicata sul profilo Instagram del calciatore che ha condiviso la foto di una manina che stringe le dita di mamma e papà accompagnata da un cuore azzurro scrivendo “Benvenuto amore nostro”.

A dare l’annuncio anche Marco Insigne, fratello di Lorenzo, che sui social ha scritto: “.Benvenuto al mondo amore di zio” mentre la moglie Miriam Cutaneo ha aggiunto – “Il cuore pieno di gioia, benvenuto Mattia”. Il piccolo Mattia, nonostante il papà giochi nel Torono, è nato a Napoli.

Terzo figlio per Lorenzo Insigne e Jenny Darone

La nascita del piccolo Mattia ha regalato una grande gioia a Lorenzo Insigne e Jenny Darone dopo aver vissuto un momento davvero difficile. Nell’agosto 2022, la coppia aspettava una bambina, ma purtroppo, al sesto mese di gravidanza, la coppia ha dovuto affrontare la perdita della bambina come ha poi annunciato, in un momento successivo, lo stesso Insigne.

“Non tutti sanno quello che è successo. Abbiamo avuto un grande problema familiare, del quale faccio fatica a parlare. Io e mia moglie abbiamo perso una figlia, che resterà per sempre nei nostri cuori – aveva spiegato in conferenza stampa. Sono in profonda difficoltà a parlare di questo argomento. Abbiamo avuto una grave perdita, io e mia moglie stiamo cercando di andare avanti, uniti. Come abbiamo sempre fatto. Non è stato facile. Abbiamo altri due splendidi bambini che ci aiutano a restare spensierati, ma il pensiero a quello che è accaduto, c’è sempre”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA